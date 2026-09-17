Pedro Sánchez visita el archivo audiovisual de Jesús Quintero en San Juan del Puerto (Huelva)

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y la alcaldesa de San Juan del Puerto, Rocío Cárdenas, en una visita al Centro Sociocultural Jesús Quintero. - AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL PUERTO

SAN JUAN DEL PUERTO (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha realizado este jueves una visita al Centro Sociocultural Jesús Quintero de San Juan del Puerto (Huelva) para conocer el archivo audiovisual del periodista onubense en el que el Ayuntamiento y la fundación que lleva su nombre vienen trabajando.

Según ha indicado el Ayuntamiento sanjuanero en una nota de prensa, la visita de Sánchez es, además, la primera que realiza un presidente del Gobierno al municipio.

En las puertas del Centro Sociocultural ha sido recibido por la alcaldesa, Rocío Cárdenas, y Andrea Quintero, hija mayor de 'El loco de la colina', quienes dieron la bienvenida al presidente del Gobierno quien firmó en el libro de honor y quien venía de presidir la presentación del proyecto del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde.

La Fundación Jesús Quintero nace para conservar, estudiar y difundir el legado del periodista y comunicador sanjuanero a través de un archivo único que reúne más de 40 años de entrevistas, programas y contenidos audiovisuales realizados en España, Argentina, Uruguay y la comunidad hispana de Estados Unidos.

El proyecto contempla la catalogación, digitalización y puesta en valor de más de 10.000 horas de grabaciones y 5.000 entrevistas, así como la puesta en valor de su biblioteca y centro de documentación que impulse la investigación y la divulgación de su obra.

Con sede en San Juan del Puerto, la Fundación aspira a convertirse en un referente cultural y comunicativo para Huelva y Andalucía, promoviendo valores como la creatividad, el humanismo, la libertad y la emoción. Su futuro museo inmersivo y espacio sociocultural ofrecerán experiencias interactivas vinculadas al arte, la comunicación y la cultura.

El proyecto se ubica en un Centro Sociocultural de 2.000 metros cuadrados, que alberga el archivo audiovisual y cuenta con instalaciones modernas y funcionales destinadas a la conservación y difusión de este patrimonio documental.