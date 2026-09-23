Pepa González Bayo (PSOE), candidata a la Alcaldía de Cartaya (Huelva) para poner al municipio "en el lugar que merece"

Archivo - La candidata del PSOE a la Alcaldía de Cartaya, Pepa González Bayo. - GALAMO/PSOE DE HUELVA - Archivo

CARTAYA (HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

Pepa González Bayo volverá a encabezar la candidatura del PSOE a la Alcaldía de Cartaya (Huelva) en las elecciones municipales de mayo de 2027, dando un nuevo paso adelante para liderar el proyecto socialista, "recuperar" el gobierno municipal y "poner a Cartaya, El Rompido y Nuevo Portil en el lugar que merecen".

La candidata socialista ha indicado en una nota que afronta este reto con "la experiencia de quien ya ha tenido la responsabilidad de gobernar Cartaya" y con la "convicción" de que el municipio "necesita volver a tener un proyecto, una dirección clara y un Ayuntamiento que esté a la altura de las posibilidades que tiene el pueblo".

Pepa González Bayo ha indicado que vuelve a dar este paso porque "quiere a Cartaya", porque cree "profundamente" en "las posibilidades del municipio" y porque "sabe" que "se puede hacer mucho más". "Tenemos experiencia, tenemos un proyecto y tenemos muchas ganas de luchar por nuestro pueblo", ha añadido.

La candidata socialista ha situado como prioridades la "mejora" de los servicios públicos, el mantenimiento de las calles y barrios, la "generación de empleo y oportunidades", la "apuesta" por la vivienda pública, el "impulso" económico y turístico y la "modernización" del municipio, con "una especial atención a las necesidades de los vecinos de los tres núcleos poblacionales".

Pepa González Bayo ha subrayado que "Cartaya no puede conformarse. Merece avanzar, crecer y aprovechar todo su potencial". "Necesitamos un Ayuntamiento que planifique, que gestione y que dé respuestas; con un equipo de Gobierno que esté en la calle y que escuche a sus vecinos", ha remarcado.

"Sé lo que significa asumir la responsabilidad de gobernar este Ayuntamiento y también sé lo que podemos conseguir cuando existe un proyecto y se trabaja con determinación. Ahora quiero poner esa experiencia al servicio de un nuevo proyecto de futuro", ha afirmado.

La candidata socialista ha reseñado que las próximas elecciones municipales "no deben plantearse únicamente como un cambio de gobierno, sino como una oportunidad para abrir una nueva etapa para Cartaya".

"Quiero una Cartaya que avance, que genere oportunidades, que cuide sus calles y sus servicios públicos y que mire al futuro sin complejos. Una Cartaya en la que nuestros jóvenes puedan encontrar oportunidades, en la que nuestros mayores tengan los servicios que necesitan y en la que El Rompido y Nuevo Portil tengan también el protagonismo que merecen", ha señalado.

Pepa González Bayo ha reivindicado su "experiencia" al frente del Ayuntamiento como "un activo" para "afrontar esta nueva etapa". Fue la primera mujer alcaldesa de la historia de Cartaya, una responsabilidad que ejerció entre 2019 y 2023, y actualmente es diputada provincial, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento y secretaria general del PSOE de Cartaya.