La productora de 'Pepita, la pistolera', Luciana Plotinsky. - FESTIVAL DE HUELVA

HUELVA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La quincuagésima segunda edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano continúa su programación y este jueves ha presentado otras dos candidatas a conseguir el Colón de Oro. Por un lado, 'Pepita, la pistolera', un thriller de Lucía Puenzo, y la brasileña 'A margem do rio' propone un viaje entre el deseo, el fanatismo y la huida

Según ha indicado el festival en una nota de prensa, una trabajadora sexual embarazada se enfrenta a una estructura social y económica opresora para conquistar su libertad y la de sus compañeras en 'Pepita, la pistolera', la décima película de Lucía Puenzo.

La productora Luciana Plotinsky ha presentado este jueves este thriller basado en hechos reales, que tiene su estreno en España en la Sección Oficial de la 52 edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano. La producción argentina sitúa su historia en los bajos fondos de Mar del Plata a mediados de los años ochenta, donde nació la leyenda de 'Pepita, la pistolera'. Su lucha articula una revuelta de sororidad contra la mafia, la corrupción y el poder, con la búsqueda de una libertad compartida como motor del relato.

Durante su encuentro con los medios, Luciana Plotinsky ha explicado que la película se acerca al origen de una figura muy conocida en Argentina, ya que cuenta "cómo Margarita se transforma en Pepita". El interés del equipo estaba en comprender ese cambio y mostrar la lucha de las trabajadoras sexuales por sus derechos y su libertad, un conflicto que la productora considera "todavía vigente".

La propuesta nació de la propia actriz protagonista, que en 2020 manifestó su deseo de interpretar a Pepita. A partir de ahí, el proyecto requirió un "extenso trabajo" para reconstruir su historia. "Ha habido mucha investigación periodística, mucho diálogo y mucha documentación", ha señalado Plotinsky, quien ha destacado también el aval y la participación de Idulio, hijo de Margarita.

La productora ha definido la cinta como un "thriller social y policial" que aborda una parte de la vida de "una mujer controvertida, sin pretender convertirla en un modelo". "Ni se le venera ni se le defiende. No se busca una heroína, se busca contar una parte de su vida", ha afirmado.

La fidelidad a los escenarios fue otro de los "desafíos" del rodaje. Plotinsky ha explicado que el equipo cuidó especialmente los detalles y trabajó en los lugares reales de Mar del Plata, incluido el prostíbulo en el que transcurrieron los hechos. Esa búsqueda de "autenticidad" acompaña a una historia en la que conviven la denuncia social y los recursos del cine de género.

"Hay una cuestión social que tiene que ver con la vulneración de los derechos de las mujeres y, por otra parte, hay una cuestión cinematográfica. Queremos que se descubra el cine argentino", ha expresado la productora.

Sobre la acogida en Huelva, ha destacado la reacción que pudo percibir durante la proyección: "Escuchaba el murmullo del público en las partes de acción", una respuesta que interpretó como una señal de que los espectadores se sentían interpelados por la película.

Cineasta y guionista con más de veinticinco años de trayectoria, Lucía Puenzo ha sido premiada en Cannes y cuenta con reconocimientos como los premios Emmy, Goya y Ariel. Su faceta creativa se extiende también a la literatura, con novelas traducidas a más de quince idiomas.'Pepita, la pistolera' se postula al Colón de Oro tras haber sido seleccionada en certámenes como el International Thai Film Festival de Bangkok y el Festival de Cine Iberoamericano de Trieste.

'A MARGEM DO RIO'

Los manglares de Recife son el escenario de los encuentros secretos y la peligrosa huida de Izaquiel, protagonista de 'A margem do rio'. Sus directores, Matheus Farias y Enock Carvalho, han presentado este jueves esta coproducción entre Brasil y Alemania, que compite por el Colón de Oro en la Sección Oficial de la 52 edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano.

Izaquiel trabaja en tareas de limpieza en esta ciudad brasileña y, por las noches, se aventura en el bosque de manglares en busca de encuentros íntimos. Allí conoce a Jeremías, un pescador intrigante y magnético cuya aparición cambia su vida de la noche a la mañana. Cuando unos extremistas de la congregación evangélica local comienzan a controlarlo todo, Izaquiel se ve envuelto en una espiral de persecución, fanatismo y violencia. Ante una situación cada vez más amenazante, solo encuentra una escapatoria: seguir a Jeremías en un viaje místico y peligroso hacia el corazón de los manglares.

Durante la rueda de prensa, Matheus Farias ha explicado el lugar que ocupa la religión en la historia y su relación con el contexto político del país. "La Iglesia Evangélica en Brasil es algo muy complejo. Para esta película, la religiosidad es la piedra fundamental", ha señalado.

El cineasta ha recordado también las "dificultades" que planteaba sacar adelante una propuesta como esta durante el mandato de Bolsonaro. Esa presencia religiosa alcanza a los nombres bíblicos de los personajes, una elección con la que los directores han querido explorar sus contradicciones. "Ninguna persona es perfecta", ha apuntado Farias, que ha destacado la "importancia" de mostrar distintas formas de vivir y de relacionarse. "Para nosotros era muy importante que hubiera un retrato de tanta diversidad en existencia y en sexualidad".

El realizador también ha valorado la acogida que está teniendo la cinta en su recorrido por festivales y la capacidad de una historia vinculada a su territorio para encontrar espectadores que se reconozcan en ella. "Es muy curioso cómo una película de Brasil genera tantas conexiones con públicos tan diferentes", ha afirmado.

Por su parte, Enock Carvalho ha situado el origen del proyecto en su relación con Farias, a quien conoció hace trece años y con quien trabaja desde hace una década. "Él estuvo en la Iglesia Evangélica veinte años y me contó historias que nos inspiraron", ha explicado.

A esas experiencias se sumó su propio vínculo con los manglares, un espacio cuya historia y relación con el crecimiento de la ciudad querían llevar a la pantalla. El paisaje forma parte también de la narración a través de la luz y la fotografía. Carvalho ha destacado el trabajo de la directora de fotografía, Luciana, para conseguir la imagen que buscaban: "La luz y la fotografía en los manglares eran parte de la narrativa y era lo que la película pedía".

Carvalho ha reconocido el "desafío" de dirigir el largometraje y ha subrayado que la comunicación entre ambos fue "esencial" durante todo el proceso. "En todo momento hemos estado juntos, hablando de forma continua y transmitiendo las ideas de forma estructurada para conseguir este resultado", ha señalado.

Asimismo, ha indicado que no han tenido problemas con la película en Brasil y ha celebrado su recepción, ya que "ha sido muy bien recibida en todos los festivales". 'A margem do rio' llega a la competición onubense tras su selección en el Festival de Locarno, donde recibió el Premio Especial del Jurado.