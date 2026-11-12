Pilar Miranda celebra que "Europa ha escuchado a Huelva al asumir como prioritaria el AVE Faro-Huelva-Sevilla"

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, con el comisario europeo de Transporte Sostenible y Turismo, Apostolos Tzitzikostas. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda (PP), ha valorado el "respaldo del Parlamento Europeo" a la conexión ferroviaria de alta velocidad Sevilla-Huelva-Faro, incluida como infraestructura "prioritaria" en la propuesta comunitaria para el periodo 2028-2034. Para la primera edil, este reconocimiento supone "un paso muy importante para Huelva y para todos los onubenses, porque Europa ha escuchado una reivindicación justa y necesaria que llevamos años defendiendo".

En una nota, Miranda ha subrayado que este avance "no es fruto de la casualidad, sino del trabajo constante, de la unión y de la perseverancia de muchas personas e instituciones que hemos entendido que, cuando se trata del futuro de Huelva, tenemos que remar todos en la misma dirección".

La alcaldesa ha agradecido el "compromiso" del eurodiputado Juan Ignacio Zoido, que "ha cumplido su palabra y ha llevado nuestra reivindicación hasta las instituciones europeas" destacando que "Zoido se comprometió a ser una voz de Huelva en Bruselas y lo está siendo".

"Ha trabajado para que esta conexión se conozca, se defienda y sea reconocida como una infraestructura estratégica para Europa por lo que quiero agradecerle que haya estado a nuestro lado y que haya cumplido ese compromiso", ha señalado.

Asimismo, la alcaldesa ha señalado que la reivindicación comenzó a tomar forma a finales de 2023, "cuando el Ayuntamiento de Huelva empezó a trabajar para reunir en torno a este objetivo a las fuerzas políticas, sociales y económicas de la capital", porque tenían "claro" que Huelva "necesitaba una voz única para reclamar las infraestructuras que merece, dejando a un lado las diferencias para buscar la unidad de todos: empresarios, instituciones y agentes sociales. Porque esta es una reivindicación de toda Huelva", ha dicho.

La alcaldesa ha subrayado que ese trabajo "permitió avanzar" hacia una alianza entre las tres ciudades, con los alcaldes de Huelva, Sevilla y Faro al frente, "que han defendido conjuntamente la conexión ferroviaria y han contado desde el primer momento con el respaldo del empresariado".

"Los tres alcaldes hemos ido de la mano, acompañados por nuestros empresarios, porque entendemos que esta infraestructura es fundamental para el desarrollo económico, la competitividad y las oportunidades de nuestros territorios. La unión de Huelva, Sevilla y Faro ha sido determinante para que nuestra voz llegara cada vez más lejos", ha manifestado.

En este recorrido, Miranda ha destacado la visita institucional y empresarial a Bruselas, en la que participó junto al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, los presidentes de las Cámaras de Comercio de Huelva y Sevilla, Daniel Toscano y Francisco Herrero, y el eurodiputado Juan Ignacio Zoido.

La delegación mantuvo un encuentro con el comisario europeo de Transporte Sostenible y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, para trasladarle la "importancia estratégica" de la conexión y reclamar su incorporación a las prioridades de la red europea de transportes.

"Fuimos a Bruselas a explicar directamente por qué Huelva, Sevilla y Faro necesitan estar conectadas por alta velocidad. Hoy comprobamos que aquel trabajo ha dado un resultado muy importante: Europa ha reconocido que esta conexión es prioritaria. Es un reconocimiento internacional a una necesidad real de nuestros ciudadanos y de nuestras empresas", ha afirmado antes de contraponer este "respaldo europeo" a la "falta de compromiso" del Gobierno de España.

De esta forma, la alcaldesa ha puesto de manifiesto que "mientras Europa entiende que esta infraestructura es necesaria y la incorpora entre sus prioridades, seguimos esperando que el Gobierno de España esté a la altura y asuma el compromiso que Huelva necesita. No podemos conformarnos con que se reconozca la importancia del proyecto desde Bruselas si después no existe la misma voluntad para hacerlo realidad desde nuestro país", ha señalado.

La alcaldesa ha insistido en que la conexión Faro-Huelva-Sevilla es "esencial para mejorar la movilidad, unir Andalucía y el Algarve, favorecer las relaciones comerciales y empresariales y ofrecer nuevas oportunidades a ambos lados de la frontera dejando claro que "Huelva no pide privilegios. Pide las infraestructuras que necesita para conectarse en igualdad de condiciones, para crecer y para que sus ciudadanos tengan las mismas oportunidades que otros territorios".

Por último, Miranda ha llamado a "mantener la unidad y la colaboración" que han permitido "alcanzar este avance" convencida de que "este paso nos demuestra que merece la pena trabajar juntos y que, cuando Huelva se une, puede conseguir que sus reivindicaciones lleguen mucho más lejos".

"Ahora tenemos que seguir, con la misma fuerza y con la misma unidad, hasta que la conexión ferroviaria entre Faro, Huelva y Sevilla sea una realidad", ha concluido.