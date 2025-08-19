El Plan Infoca da por controlado el incendio de Aroche (Huelva) y trabaja en su liquidación

AROCHE (HUELVA), 19 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por controlado a las 11,45 horas de este martes el segundo incendio que se declaró el pasado domingo en el paraje La Contienda de Aroche (Huelva) --donde un primer incendio calcinó una superficie de unas 500 hectáreas aproximadamente, según indicó el Ayuntamiento--.

Así, según ha indicado el dispositivo en su cuenta de 'X' --antes Twitter--, en la zona continúa un retén formado por un grupo de bomberos forestales, dos vehículos autobombas y un agente de Medio Ambiente para el remate y liquidación de este incendio.

El mismo se declaró en la tarde del domingo, horas después de que se diese por extinguido otro declarado en el mismo paraje el miércoles de la pasada semana. Según informó el Plan Infoca, el fuego se originó al comienzo de la tarde y especificó que no se trataba de una reactivación del anterior incendio.

Así, sobre el terreno estuvieron trabajando durante el domingo cuatro Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Bricas), siete grupos de bomberos forestales, cinco técnicos de operaciones, un agente de medioambiente, un técnico de extinción y Gremaf. Además, se movilizaron trece medios aéreos con seis aviones de carga y uno de coordinación, y seis helicópteros, uno ligero, dos semipesado, dos pesado y uno de mando; un buldócer y una unidad médica.

Por otra parte, el incendio que comenzó el pasado miércoles se dio por extinguido el sábado a las 23,45 horas. Respecto del mismo, la alcaldesa de Aroche, Cristina Romero, destacó "la rapidez" del Plan Infoca, al tiempo que señaló que se habían calcinado "unas 500 hectáreas", pero que no hay que lamentar pérdidas materiales ni de ganado, "que es muy importante".