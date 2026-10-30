El Pleno del Ayuntamiento de Huelva recuerda a las víctimas del accidente de Urda (Toledo)

Minuto de silencio al inicio del Pleno del Ayuntamiento de Huelva por las víctimas del accidente de Toledo. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Huelva ha guardado este viernes un emotivo minuto de silencio en señal de duelo por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido el pasado 28 de octubre en la provincia de Toledo, entre las que se encuentra la exministra onubense y medalla de la ciudad Fátima Báñez.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, posteriormente, la alcaldesa, Pilar Miranda, ha leído una declaración institucional donde ha mostrado el pésame de toda la corporación a sus familias así como el deseo de una pronta recuperación a los heridos.

Como señal de duelo, todas las iniciativas de carácter político se han retirado del orden del día, quedando el pleno limitado a los puntos de gestión necesarios para el funcionamiento normal de la ciudad.

Así, el plenario ha aprobado por unanimidad la modificación del PGOU que blinda las edificaciones clásicas de la calle Licenciado Juan A. Mora. Se trata de las casas de planta baja donde se encuentran, entre otras, las sedes de las hermandades de la Borriquita y el Santo Entierro.

Con los votos a favor del PP, Vox y No adscrito, así como el voto negativo de PSOE y Grupo Mixto se ha aprobado el estudio de ordenación para el cambio de calificación urbanística de la parcela situada en la calle Duque de la Victoria, 23 (Stella Maris). De esta forma se desbloquea su desarrollo tras "décadas abandonado y sin uso".

El portavoz del equipo de Gobierno, Felipe Arias, ha destacado que el Ayuntamiento resuelve con este punto "cuestiones históricas que estaban sin resolver". "Un edificio que lleva más de 20 años cerrado podrá cambiar su uso para ampliar el parque de vivienda que tenemos en Huelva y en España. El consistorio da respuesta a una necesidad que tiene la sociedad".

Por otro lado, la aprobación definitiva de la ordenanza definitiva para la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones ha contado con el voto favorable de PP y no adscrito, mientras que PSOE, Vox y Grupo Mixto la han rechazado.

Según ha explicado la concejal de Movilidad, María Milagros Rodríguez, "se trata de una medida de obligado cumplimiento y además se han ajustado a las peticiones vecinales, con consenso y con la garantía de que permitirá avanzar en la protección de un barrio patrimonial".

Por su parte, el viceportavoz del grupo municipal PSOE la ha calificado como "insuficiente" por lo que ha reclamado una ampliación. Vox ha mostrado su rechazo a la medida, si bien, su portavoz, Wenceslao Font, ha evitado debatir "por respeto a las circunstancias en las que se celebra este pleno".

Con los votos a favor de PP, Vox y no adscrito y las abstenciones del resto de grupos se ha aprobado la Ordenanza Reguladora del Comercio Ambulante en Huelva que permitirá entre otras cuestiones el traslado del mercadillo municipal desde su actual en Marismas del Polvorín al Recinto Colombino a petición vecinal, así como por necesidades de seguridad y organizativas en el espacio donde se ha celebrado en los últimos años.

Para la decisión se han evaluado distintos espacios en la ciudad así como se han mantenido contactos los colectivos afectados, siendo el elegido el que reúne las mejores condiciones. Tras el periodo de exposición pública no se han realizado aportaciones ni sugerencias externas.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

El Ayuntamiento de Huelva ha trasladado su "más sentido pésame" a las familias, amigos y seres queridos de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido este pasado 28 de octubre en la provincia de Toledo.

"No hay palabras que alivien una pérdida así, pero queremos que sepan que Huelva está con ellas en estas horas de dolor. Queremos hacer una mención especial a la familia de Fátima Báñez, onubense que viajaba en uno de los trenes siniestrados. Medalla de Huelva en 2012, servidora pública con una dilatada trayectoria en defensa de nuestra provincia como ministra y Diputada durante varias legislaturas, que recordaremos siempre", ha leído la alcaldesa.

Asimismo, ha expresado el deseo de una pronta y completa recuperación para todas las personas heridas, y "apoyo a quienes viajaban en ambos trenes y han vivido una experiencia tan traumática".

También ha traslado el "reconocimiento y gratitud" a los servicios de emergencia, a la UME, a Protección Civil, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a los equipos sanitarios y a todas las personas que han acudido a ayudar. "Su entrega en las primeras horas es un ejemplo de servicio público".

"Huelva sabe bien lo que significa recibir una noticia como esta. El recuerdo de lo ocurrido en Adamuz el pasado 18 de enero, en un tren que unía Madrid con nuestra ciudad, sigue muy presente entre los onubenses.

Por eso, hoy más que nunca, acompañamos a las víctimas y a sus familias desde la cercanía y el respeto. Que su memoria permanezca entre nosotros y que el cariño de toda una ciudad les sirva de consuelo", ha continuado la alcaldesa.

PALABRAS DE LA FAMILIA DE FÁTIMA BÁÑEZ

La concejala de Movilidad, Milagros Rodríguez, familiar directa de la exministra fallecida, Fátima Báñez, ha tomado la palabra al término del pleno para trasladar el sentir de la familia y manifestar "los sentimientos de impotencia y dolor que me inundan, por la tragedia acaecida en relación al siniestro de trenes".

"Siento que desde la posición que nos toca, no podemos seguir permitiendo que nuestras vidas dependan de la suerte de que no nos toque. Trabajamos por y para el pueblo y es nuestra obligación, ponernos manos a la obra para cambiar la situación que estamos viviendo. El desastre de Adamuz, dejó una gran consternación en mi familia y ahora, en esta ocasión, nos deja el corazón roto de manera irreparable. No hay derecho, esto no puede seguir ocurriendo", ha finalizado.