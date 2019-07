El Pleno de Punta Umbría (Huelva) desestima el recurso de UPU al proyecto de las dos torres

Publicado 12/07/2019 19:24:06 CET

PUNTA UMBRIA (HUELVA), 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha aprobado este viernes desestimar el recurso de reposición interpuesto por José Carlos Hernández Cansino, concejal del Consistorio puntaumbrieño y miembro de UPU, contra los acuerdos adoptados en el Pleno del pasado 14 de mayo que aprobaban definitivamente el proyecto de Ciudad de Huelva. El punto ha salido adelante con los votos a favor del equipo de Gobierno, las abstenciones de Ciudadanos y Adelante, así como la contra de UPU.

Según han argumentado tanto la edil de Urbanismo, Amelia Gallardo, como la alcaldesa, Aurora Águedo, la decisión la toman "teniendo en cuenta los informes a favor de los técnicos municipales, de la delegación territorial de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía y los propios informes previos de Costas", ha informado el Ayuntamiento de la localidad.

Atendiendo a la normativa aplicable, el artículo 30 de la Ley de Costas no se puede aplicar en esta parcela porque ya era suelo urbano consolidado desde 1985, esto es, antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas en 1988. No obstante lo anterior, no está en zona de protección sino en zona de influencia, por lo que "el informe de Costas no resulta vinculante" y así lo entienden los técnicos municipales y lo ha certificado el equipo de Gobierno en el Pleno.

Por otra parte, la sentencia 149/1991 del Tribunal Constitucional aclara que "cuando una administración tiene que emitir un informe que no sea de su competencia, no será vinculante", como ha recordado Gallardo en su intervención plenaria.

José Carlos Hernández Cansino ha insistido en su contra reiterando que es "un proyecto ilegal, que seguiremos recurriendo", subrayando que lo harán a pesar de que no sigan adelante otras administraciones.

El portavoz de Adelante, Miguel Ángel Gallego, ha considerado que "no es nuestro modelo urbanístico, pero estamos en contra de judicializar la vida municipal", a lo que ha añadido el de Ciudadanos, Juan Luis Martín, ha dicho por su parte que "cuando entramos ya este proyecto estaba avanzado y no tenemos voluntad de dificultar la vida política de Punta Umbría".