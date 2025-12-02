La población de Huelva vuelve a crecer en 2024 gracias a los extranjeros, ya que la población nacional continúa bajando

Archivo - Imagen de una calle del centro de Huelva. - ALBERTO DIAZ/AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La población de la provincia de Huelva aumentó en 0,56% (3.055 habitantes) durante 2024 y se situó en 538.789 habitantes, un incremento que se debió especialmente a los extranjeros, cuyo número creció en 3.572 personas, mientras que la población nacional volvió a bajar.

Así lo reflejan los primeros datos del Censo Anual de Población 2025, a 1 de enero de 2025, que ha publicado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE), consultado por Europa Press.

De este total, 476.643 tenían nacionalidad española (el 88,46%) y 62.146 nacionalidad extranjera (el 11,54%). Respecto al año anterior, el número de personas de nacionalidad española decreció un 0,1%, ya que se enumeraron 477.160 habitantes. Sin embargo, se mantiene la tendencia a la baja puesto que en 2023 se registraron 477.639 habitantes; 478.548, en 2022; y 478.386, en 2021.

Por su parte, la población de nacionalidad extranjera aumenta un 6,1% con respecto a los 58.574 en 2024, siguiendo la estela de crecimiento, ya que se registró 56.445 en 2023, 52.546, en 2022 y 48.868 en 2021.

Entre los principales países procedentes de la población extranjera durante 2024 fueron Marruecos (20.880); Rumanía (13.882, un 1,86% menos); Colombia (3.122, un 17% más), Mali (2.717, un 10% más); Portugal (2.269); Senegal (1.625, un 14% más); Ucrania (1.134, un 14,6% menos); y Venezuela (1.559, un 19,5% más).

Por su parte, la población andaluza aumentó en 44.851 habitantes durante 2024 (un 0,5% más) y se situó en 8.676.713 habitantes, un incremento que se debió especialmente a los extranjeros, cuyo número creció en 48.122 personas. Del total de residentes, 7.775.800 tenían nacionalidad española (el 89,57%) y 900.913 nacionalidad extranjera. Respecto al año anterior, el número de personas de nacionalidad extranjera se incrementó un 5,64%.

La población de España aumentó en 508.602 habitantes durante 2024 y se situó en nuevo máximo de 49.128.297 a 1 de enero de 2025--- Este incremento se debió sobre todo a los extranjeros, cuyo número creció en 409.689 personas (+6,3%), hasta la cifra récord de 6.911.971. El número de personas de nacionalidad española se incrementó en un 0,2%, según el Censo Anual de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE)

POR MUNICIPIOS

En cuanto a municipios, la capital es la que soporta el mayor número de habitantes, concretamente 143.774, que supone un aumento del 0,1%, debido al aumento de la población extranjera, ya que esta crece un 9,9%, mientras que la nacional vuelve a bajar otro año más.

En segundo municipio con mayor con población es Lepe con 29.869, un incremento del 1,65%, le sigue Almonte con 25.236, que pierde población; Moguer con 24.014, una subida del 2,75%; Aljaraque con 22.772, un 1,18% más; Ayamonte con 22.238, un 1% más; Cartaya con 21,639, un 1% más; e Isla Cristina con 21.617, una ligera bajada.

Por otro lado, Moguer es el municipio con mayor población extranjera, después de la capital, con 7.869 personas, seguido de Lepe (6.185); Almonte (5.367), Cartaya (4.942) y Palos de la Frontera (3.367).

Asimismo, el municipio de Cumbres de Enmedio, que durante muchos años fue el menor de Andalucía en cuanto a población, cuenta en este informe con 55 vecinos, un importante descenso, ya que en 2024 contaba con 61, mientras que Benitagla (Almería), que en 2024 era el pueblo con menor población cuenta con 64 habitantes.