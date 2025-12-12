Polideportivo Andrés Estrada de Huelva acoge el 18 de diciembre el VIII Torneo Solidario 'Un juguete por el bádminton'

Presentación del VIII Torneo Solidario de Bádminton 'Un juguete por el bádminton'. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Polideportivo Municipal Andrés Estrada de Huelva acogerá el próximo jueves, 18 diciembre, desde las 17,00 hasta las 19,30 horas, el VIII Torneo Solidario de Bádminton 'Un juguete por el bádminton'. Una iniciativa impulsada por el Club Recreativo Bádminton IES La Orden, con el respaldo del Ayuntamiento de Huelva y de la Fundación Atlantic Copper, que este año recaudará de nuevo juguetes y donativos para el colegio Ciudad de los Niños.

Según informa el Ayuntamiento en nota de prensa, en la presentación del evento, la concejal de Deportes, Salud y Consumo, María de la O Rubio, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que "participen en una jornada festiva y deportiva en la que el Club de Bádminton IES La Orden acerca el deporte a toda la familia, en una tarde para la diversión y la solidaridad en la que todos los jugadores ganan".

En este sentido, la presidenta del Club Recreativo de Bádminton IES La Orden, María Eugenia Lorenzo, ha señalado que "se trata del torneo más importante del año porque aúna todo lo que representa nuestro club: el bádminton, la solidaridad y el compromiso con la ciudad de Huelva".

Por su parte, el presidente de la Fundación Atlantic Copper, Heliodoro Mariscal, ha resaltado "lo especial" de este torneo por celebrarse en un momento de gran espíritu solidario. "Desde Fundación Atlantic Copper, llevamos años centrados en ayudar a poner en marcha iniciativas encaminadas a crear una sociedad más igualitaria, justa e inclusiva. En esta ocasión, con 'Un Juguete por el Bádminton' cumplimos ya ocho ediciones ayudando a los niños y niñas que más lo necesitan a través de una actividad deportiva y en una época muy especial como es la antesala de la Navidad", ha comentado.

Finalmente, el director del Colegio Ciudad de los Niños, Diego Gómez, ha agradecido a todos los que forman parte de esta iniciativa el que se hayan acordado de su institución, "porque no hay nada que nos llene más que la sonrisa de un niño, la sonrisa de nuestros niños, que, al fin y al cabo, les ha tocado vivir una situación complicada y, gracias a este tipo de iniciativas, intentamos darle felicidad en estas épocas tan señaladas".

La intención del torneo es ofrecer una jornada lúdico festiva solidaria para todos los niveles y público, con el objetivo de llegar a la mayor población posible a través del bádminton. En definitiva, un evento para dar a conocer este deporte y colaborar a la vez con una obra social.

La inscripción se realizará en el momento de la entrada al polideportivo, el día del torneo, para lo que tendrán que entregar un juguete y/o un kilo de alimento y a cambio, a todos los participantes se les proporcionará una camiseta con un diseño muy especial y una medalla. El torneo siempre se jugará con dobles, dando posibilidad a inscribirse en parejas o en solitario, puesto que la organización se encargará de buscar el compañero de la misma. Podrán participar niños, padres y madres o familiares, ya que el objetivo es disfrutar de una actividad saludable en familia.