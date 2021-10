Ponce reivindica que "los onubenses ya notan en sus bolsillos" la rebaja fiscal que Cs impulsa en la Junta

HUELVA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Cs en Huelva y diputada provincial, María Ponce, ha valorado la entrada en vigor de los tipos reducidos del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y de Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD) en los 47 municipios de menos de 3.000 habitantes de la provincia.

"Los onubenses ya están notando en sus bolsillos las rebajas de impuestos puestas en marcha por el Gobierno de Ciudadanos en la Junta, particularmente aquellos que se van a comprar una vivienda en algunos de nuestros pueblos más pequeños", ha afirmado Ponce al respecto, tras subrayar la publicación del listado de los 47 municipios de la provincia con menos de 3.000 habitantes que ya se pueden beneficiar del tipo reducido del 3,5% en el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y del 0,3% de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en la adquisición de vivienda habitual de hasta 150.000 euros, que el Consejo de Gobierno aprobó por decreto ley en abril.

Ponce ha subrayado, según una nota de este partido, el "revulsivo" que esta reducción de impuestos va a suponer en los municipios afectados por la despoblación, tanto de la Sierra como del Andévalo o el Condado, porque "muchas de las medidas, no sólo este tipo reducido del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, están enfocadas precisamente a los pueblos con menos de 3.000 habitantes para fijar la población al territorio y animar a los jóvenes a quedarse".

La diputada de la formación liberal ha citado Alájar, Almonaster la Real, El Campillo, Chucena, Cumbres de San Bartolomé, Cumbres de Enmedio, Galaroza, El Granado, Rosal de la Frontera, San Silvestre de Guzmán, Santa Olalla del Cala o Villablanca, entre otros municipios beneficiados por la medida.

Ponce ha añadido que también se pueden acoger a este tipo reducido las víctimas de terrorismo y víctimas de violencia doméstica, los jóvenes menores de 35 años, miembros de familias numerosas y personas con discapacidad.

La portavoz de Cs, que ha recordado que la reforma fiscal aprobada en la Proposición de Ley de Tributos Cedidos, que entrará en vigor el 1 de enero de 2022, salvo estos dos impuestos cuya rebaja del tipo son de aplicación desde el 28 de octubre, beneficiará a 252.000 onubenses y ahorrará 329 millones de euros a los andaluces.

AHORRO DE 6.300 EUROS EN COMPRA DE VIVIENDA DE 140.000

A modo de ejemplo ha explicado que una persona que compre ahora una vivienda de 140.000 euros en un municipio onubense de menos de 3.000 habitantes pagará 4.900 euros por Transmisiones Patrimoniales, mientras que si la hubiese adquirido en 2019 habría pagado un tipo general del 8%, es decir, 11.200 euros, lo que supone un ahorro actual de 6.300 euros.

La también senadora por designación autonómica ha defendido que "esta rebaja de los impuestos no significa recaudar menos", de hecho, ha explicado, "las rebajas del IRPF y del Impuesto de Sucesiones aprobadas en 2019 permitieron recaudar 600 millones de euros más al atraer contribuyentes andaluces censados fuera".

En este sentido, ha abundado en que "nuestro modelo es el opuesto al de Sánchez, que decide incrementar los impuestos de una forma u otra, con peajes en las carreteras, carburantes, bebidas azucaradas, eliminación de la tributación conjunta".

Ponce ha insistido en que "si dejamos el dinero en el bolsillo del ciudadano, incentivamos el consumo y reactivamos la economía. Esto no va de ideologías, de derechas o de izquierdas. Va de buenos o malos gestores. Y Ciudadanos ha demostrado que somos buenos gestores, no sólo recaudando más bajando los impuestos, sino también haciendo que el dinero de los contribuyentes se destine adonde tiene que ir y no a los bolsillos de unos pocos, gracias a que hemos acabado con la corrupción en nuestra tierra".

La coordinadora y diputada provincial ha concluido que, "con estas medidas, se cumplen los acuerdos pactados entre Ciudadanos y PP para conformar gobierno en Andalucía pensando en aliviar la presión fiscal en nuestra comunidad" y, ha añadido, "cumplimos con lo que nos comprometimos con los onubenses, con el fin de hacerles la vida más fácil en estos momentos de pandemia y reactivar la economía ayudando a los sectores más castigados y a los trabajadores, sobre todo, con la intención de convertir Andalucía en una de las regiones más atractivas para vivir e invertir".