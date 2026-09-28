PP acusa a los gobierno del PSOE en Cartaya e Isla Cristina (Huelva) de "dejar una deuda de 11 millones" en sentencias

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, junto al alcalde de Cartaya, Manuel Barroso. - PP HUELVA

HUELVA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha acusado este lunes al PSOE de gestión "irresponsable" en "varios" ayuntamientos de la provincia "durante años de gobierno", y que "ahora con sentencias millonarias están pagando los vecinos de los municipios".

En este sentido, González ha puesto de ejemplo Cartaya e Isla Cristina, "dos municipios donde la herencia de los gobiernos socialistas y su forma de gestionar se ve reflejada en deudas y facturas que años después tienen que pagar vecinos de los municipios" y que asegura que ascienden a "once millones de euros", ha señalado en una nota.

En el caso de Cartaya, el presidente popular, que ha estado acompañado por el alcalde de la localidad, Manuel Barroso, ha explicado que el PSOE aprobó un plan urbanístico "que contemplaba un ingreso de más de 8,5 millones de euros" y que, "a día de hoy, nadie responde dónde está ese dinero".

"La primera sentencia de la operación del PSOE, de más de 2,5 millones de euros, ya es firme y la están pagando los cartayeros y hay otra de 3,9 millones recurrida por el ayuntamiento", ha afirmado antes de remarcar que "en ese gobierno socialista que aprobó la operación estaba Pepa Bayo, entonces concejal socialista y hoy candidata del PSOE a la Alcaldía de Cartaya".

Asimismo, ha indicado que en Isla Cristina en 2008, "con un gobierno socialista", el Ayuntamiento "expropió un inmueble y se comprometió a compensar a los propietarios con suelo que nunca llegó" y "la factura ronda hoy los cinco millones de euros que saldrá de los impuestos de los isleños".

"Estos son dos casos que superan los 11 millones de euros, pero no son ejemplos aislados, sino el ejemplo de la mala gestión que hacen los gobiernos del PSOE que se van, pero dejan facturas que lastran el desarrollo de los municipios y que tienen que pagar los ciudadanos de sus impuestos", ha afirmado.