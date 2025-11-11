El PP acusa al PSOE de "demagogia" mientras Junta y Diputación actúan para "frenar el mildiu" en Huelva

Reunión con los alcaldes y portavoces del Partido Popular de la comarca del Condado de Huelva. - PP DE HUELVA

HUELVA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha criticado que "mientras el PSOE se dedica a hacer demagogia con el sufrimiento de los agricultores", el Gobierno de Juanma Moreno y la Diputación actúan con "seriedad, compromiso y eficacia impulsando un paquete de ayudas para apoyar a los agricultores onubenses afectados por el mildiu".

Así lo ha puesto de manifiesto durante una reunión con los alcaldes y portavoces del Partido Popular de la comarca del Condado en la que se han tratado temas que afectan a la zona, especialmente al sector vitivinícola afectado por el hongo mildiu, según ha indicado la formación en una nota de prensa.

González ha remarcado el compromiso del Partido Popular ante los problemas a los que se enfrentan los viñedos del Condado y ha destacado las ayudas de 7,5 millones de euros que va a poner en marcha la Junta de Andalucía destinadas a los viticultores andaluces afectados por el mildiu.

El popular ha afirmado que "mientras el PSOE se dedica a hacer demagogia con el sufrimiento de los agricultores", el Gobierno de Juanma Moreno y del Partido Popular actúa "con seriedad, compromiso y eficacia impulsando un paquete de ayudas para apoyar a los agricultores onubenses".

"Se trata de una propuesta que va a aliviar la situación que atraviesan los viñedos y que es una respuesta de apoyo para a los viticultores onubenses, especialmente del Condado de Huelva, que es donde se encuentran la Denominación de Origen Protegida", ha abundado.

En la provincia de Huelva, un total de 1.737 viticultores y 3.484 hectáreas de viñedo se beneficiarán de estas ayudas, que buscan "atenuar las pérdidas económicas ante una situación tan dura como la plaga del mildiu, que ha golpeado con fuerza a la provincia de Huelva y a otras zonas de Andalucía".

Asimismo, González también ha destacado durante la reunión con los ediles y portavoces el apoyo de la Diputación Provincial de Huelva que ha sellado recientemente un acuerdo con el Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Protegidas 'Condado de Huelva', destinando 50.000 euros a una subvención excepcional y directa para apoyar y compensar los costes de producción derivados de los tratamientos necesarios para hacer frente al mildiu.

"El Gobierno Andaluz y la Diputación de Huelva demuestran su firme compromiso con la agricultura de la provincia con hechos, con una colaboración estrecha con los agricultores para dar respuesta a sus necesidades y proteger uno de los sectores más importantes de la provincia", ha finalizado.