El PP califica los PGE como "un nuevo engaño de Sánchez" a la provincia de Huelva

HUELVA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del PP, Carmelo Romero, acompañado por el senador, José Enrique Sánchez, ha afirmado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) son "un nuevo engaño" a la provincia de Huelva, según ha indicado la formación en una nota de prensa.

Romero ha criticado que el Gobierno "no impulse las inversiones en Huelva para solucionar los principales problemas de los onubenses, ya que las cuentas para 2023 no consignan partida presupuestaria para el Túnel de San Silvestre, la Presa de Alcolea, el Canal de Trigueros, y tampoco para el CEUS".

"El PSOE pretende vender que existen fondos para estar obras en otros capítulos del Presupuesto, también anunciaron lo mismo el año pasado, pero la realidad es que inversiones e infraestructuras como el Túnel de San Silvestre o la Presa de Alcolea no aparecen en los Presupuestos del PSOE de Sánchez", ha manifestado.

El diputado popular ha añadido que estos Presupuestos "son un castigo para la provincia de Huelva a la que Pedro Sánchez margina de nuevo" y ha argumentado que "infraestructuras hídricas de las que dependen los sectores económicos de la provincia y el AVE no parecen", y que "si lo hacen es con una cuantía ridícula como los 6.000 euros para el proyecto de la alta velocidad Huelva-Sevilla".

Asimismo, ha lamentado que los Presupuestos Generales del Estado "no consignen inversiones para proseguir las obras de la N-435", o que "se repiten insuficientes partidas para la variante de los Pinos y Puerto Blanco o para el tercer carril en la A-49 de Huelva-San Juan del Puerto".

El popular ha insistido que a "Sánchez solo le interesa de Huelva los votos cuando vienen elecciones, mientras que olvida todos los años a la provincia en los Presupuestos Generales del Estado como demuestra que tan solo le haya asignado 30 millones de los ministerios, siendo la provincia onubense la que menos recibe de Andalucía".

El popular ha manifestado que "los PGE no son reales, no arreglan los problemas de Huelva, arreglan los problemas de Sánchez con unas cuentas electoralistas que demuestran que los onubenses y la provincia no tienen interés para los socialistas".

Finalmente, Carmelo Romero ha destacado que "el mayor impulso" en cuanto a inversiones en la provincia procede de la Autoridad Portuaria que destina casi 65M con fondos propios, una cifra que, en su opinión, "demuestra la capacidad de gestión de su presidenta Pilar Miranda".