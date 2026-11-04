El PP critica que el Gobierno deja a la sierra de Huelva "sin la N-435 y sin plazos para reabrirla"

Tramo afectado de la N-435. - AYUNTAMIENTO DE CUMBRES DE SAN BARTOLOMÉ

HUELVA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Huelva, Manuel Andrés González, ha criticado la "falta de respuesta" del Gobierno ante el corte de la carretera N-435 en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, después de que la vía, a la altura de La Nava, se encuentre cerrada en ambos sentidos por problemas en el firme.

En una nota de prensa, González ha señalado que es "la prueba de que para el Gobierno de Sánchez la Sierra no es una prioridad, es una carretera del Estado y es responsabilidad del Gobierno de España que la mantiene cerrada desde hace más de seis días afectando a los ciudadanos y al tráfico en esta carretera que vertebra la provincia de Huelva".

Así, González ha lamentado que los vecinos de la sierra "no tengan información por parte del Gobierno central sobre cuándo se va a volver a abrir la carretera", ya que el corte "afecta directamente a servicios esenciales para los vecinos y vecinas de la comarca serrana".

"Afecta el acceso de los vecinos al Hospital de Riotinto en caso de emergencia, el transporte escolar de nuestros niños, el transporte público y los trabajadores que usan esta carretera cada día". Además, ha recordado que el cierre coincide con "una de las épocas de mayor actividad de la industria cárnica de la sierra y perjudica al turismo y al comercio local".

El presidente del PP ha señalado que la N-435 es "un ejemplo más del abandono de las carreteras del Estado en la provincia de Huelva", toda vez que ha exigido al Gobierno de Sánchez que "actúe de inmediato e informe con claridad a los vecinos de la Sierra que no piden privilegios, sino que se dé soluciones al corte de la carretera".