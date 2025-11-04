PP destaca la apuesta de la Junta con "la mayor renovación integral del Hospital de Riotinto de Huelva en sus 41 años"

MINAS DE RIOTINTO (HUELVA), 4 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha destacado el "compromiso y la apuesta" del Gobierno andaluz por el Hospital de Riotinto "con la mayor renovación integral que se ha realizado en los más de 41 años que tiene el centro hospitalario".

González ha hecho estas declaraciones en el Hospital de Riotinto acompañado por la secretaria general, Berta Centeno; el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Minas de Riotinto, Rafael Perea; y los alcaldes y portavoces de la comarca que recuerdan "el estado en el que se encontraba el sistema sanitario colapsado y con instalaciones obsoletas cuando gobernaba el PSOE en la Junta de Andalucía".

Frente a "los recortes, y abandono que sufrió el hospital de Riotinto en la etapa socialista", el popular ha remarcado que desde que Juanma Moreno asumiera la Presidencia de la Junta "se ha invertido más de 14 millones de euros en las mejoras y modernización del centro hospitalario". "Entre las principales actuaciones en el Hospital de Riotinto se han llevado a cabo importantes actuaciones para corregir la obsolescencia que presentaba", ha afirmado.

En este sentido, González ha asegurado que se han acometido reformas en las plantas de hospitalización, área de Maternidad, ampliación del Servicio de Urgencias y de la UCI, y la construcción de nuevas consultas de Pediatría y una nueva área específica para endoscopias. Además, entre los proyectos más recientes, destacan la puesta en marcha de la nueva Unidad de Resonancia Magnética, la sustitución del TAC por otro con mayores prestaciones, área de farmacia, edificación del nuevo Servicio de Cocina, y la adquisición de otros equipos diagnósticos avanzados como un mamógrafo digital, ecógrafos, retinógrafos y de rayos X.

Asimismo, ha señalado que el hospital se encuentra además inmerso en la actualidad en las obras de construcción del nuevo Bloque Quirúrgico, sumará un nuevo quirófano y Área Obstétrica.

"Esta inversión contrasta con el abandono durante la época socialista. El Hospital de Riotinto ha contado con importantes partidas en los últimos Presupuestos aprobados por el Gobierno andaluz. En concreto, en los últimos tres años casi 12 millones se han invertido para convertir el centro en unas modernas instalaciones y con equipamiento de última tecnología", ha comentado.

Pero, según ha incidido el dirigente popular, "las mejoras no se han producido exclusivamente en las instalaciones y servicios del Hospital Comarcal", ya que también "se ha incrementado la plantilla del centro en un 13% desde 2018, pasando de los 600 profesionales sanitarios a los 673 que hay en la actualidad".

"AVANCE SANITARIO EN LA COMARCA"

González ha explicado que las comarcas de la Cuenca Minera, el Andévalo y la Sierra de Aracena y Picos de Aroche "ha avanzado en el plano sanitario", porque "además de las mejoras en el Hospital, se han inaugurado dos nuevos centros de salud en Galaroza y en Rosal de la Frontera; y se han hecho reformas en los de Cortegana, Aroche, Jabugo, Almonaster la Real, Valverde del Camino, La Nava, Minas de Riotinto, Nerva y Calañas".

"Estas mejoras contrastan con la situación de la etapa socialista, la apuesta firme del Gobierno de Juanma Moreno por la sanidad pública es un hecho real como se demuestra con la importante inversión que ha realizado este gobierno en los últimos seis años", ha concluido.