PP-A destaca que el "compromiso" de la Junta con el agua "queda reflejado contundentemente en los presupuestos"

HUELVA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del PP-A, José Carlos Álvarez, ha destacado este viernes la "necesidad" de acometer nuevas infraestructuras hidráulicas en Andalucía para que la comunidad "no se siga secando", al tiempo que ha subrayado el "compromiso firme y contundente de Juanma Moreno en los presupuestos de 2023 en esta materia".

Así lo ha manifestado desde los depósitos de agua de Huelva capital, donde Álvarez ha insistido en que "las políticas de agua son ahora mismo un reto", y ha pedido "altura de miras a todos los gobernantes porque el agua debe ser una política de estado solidaria".

En ese sentido, ha destacado que el presidente Juanma Moreno "se anticipa a los problemas y tiene altura de miras", al tiempo que ha insistido en que esta forma de gobernar "se refleja en las cuentas presentadas para 2023" que "demuestran el compromiso con las políticas hídricas así como con todo el sector agroindustrial" porque "Andalucía necesita el agua para vivir y para crecer, y ése va a ser el empeño de Juanma Moreno durante esta legislatura".

Álvarez ha precisado que en los presupuestos de la consejería de Agricultura se reflejan infraestructuras en materia de agua "por valor de 450 millones euros", una cifra que "supone un aumento del 24,5% respecto al ejercicio anterior. Y esta cantidad, además, subiría al aplicar los 68,6 millones de inversión en modernización de regadíos".

"Todo ello suma 518 millones en políticas de agua, y es donde se demuestra el compromiso de este Gobierno con el agua, y donde tristemente tenemos que tapar el castigo sistemático de Sánchez a Andalucía", ha aseverado.

Por ello, ha pedido también "altura de miras" al presidente del Gobierno, manifestando que desde el Partido Popular siguen "sin entender que haya recortado un 12% en los PGE para la partida de la Confederación

Hidrográfica del Guadalquivir", así como ha criticado también la "mala gestión de los fondos europeos por parte del Gobierno de Sánchez", porque "el dinero no llega los agricultores, hay mucho desconocimiento y es un nuevo fracaso que afecta al sector".

Por el contrario, se ha congratulado de que Gobierno de Juanma Moreno "sí haya sido previsor y haya aprobado dos decretos de sequía que cuentan con 141 millones de inversión, frente a los 9,6 del Gobierno, y ya se haya ejecutado el 48% de las obras previstas". Igualmente, el vicesecretario ha destacado que "el Gobierno andaluz se va a adelantar con un 50% para acometer obras hidráulicas que son urgentes pero que no son de su competencia, y aún así las acomete porque resultan vitales para los andaluces".

Asimismo, ha insistido en que desde el Partido Popular "siempre" van a "tener la mano tendida" a cualquier administración "que quiera trabajar por el bien de los andaluces y por el agua de Andalucía, e independientemente de las competencias", al considerar que "si hay predisposición seguro que se logran acuerdos por el bien" de la región.

Álvarez ha recordado que en materia de agua "no hay recetas mágicas", y es necesario "invertir y ser eficiente", apuntando que estas son "dos de las claves del Gobierno de la Junta", y ha explicado que "son vitales obras de abastecimiento, depuración, suministro y desalación, entre otras actuaciones".

"Pero tristemente, el Gobierno de Juanma Moreno no puede con todo, porque los recursos son finitos. Necesitamos que el Estado arrime el hombro de verdad, que haga suya la política de agua que reclama el sector, que ejerza las competencias que tiene. Y por supuesto, que conceda a Andalucía la financiación que le corresponde, porque si no ejecuta las obras, por lo menos que nos entregue el dinero que nos corresponde para que podamos hacer nosotros las que sí nos competen. Sánchez, ni come no deja comer", ha criticado.

Aún así, ha destacado que desde el Gobierno andaluz se están trabajando en "numerosas" obras de abastecimiento en alta que "garantizan el suministro para 3,6 millones de andaluces y benefician a 215 municipios".

"No olvidó tampoco al sector agroindustrial, a quien ni el PP ni el

Gobierno de Juanma Moreno van a dejar atrás, y así queda también

patente en las cuentas con 76 millones de euros para el relevo

generacional; 144 millones para la modernización, innovación y

comercialización del sector o 60 millones para la modernización de

explotaciones de regadíos", ha añadido.

Finalmente, ha destacado que "se trata de que el tejido productivo "gane más músculo y más volumen, que será el volumen y el músculo que tenga Andalucía", y ha incidido en que "son unos presupuestos hechos a pide de calle escuchando a los ciudadanos y a los agricultores, porque Juanma Moreno es un presidente que está a pie de calle y sabe de primera mano los problemas de los andaluces para poder solucionarlos".

INVERSIONES EN HUELVA

Por su parte, el vicesecretario de Agricultura del PP de Huelva, Álvaro Burgos, ha destacado la "apuesta del Gobierno andaluz" para "mejorar" las infraestructuras hídricas, toda vez que ha insistido en que "prueba de ello es la ampliación de los depósitos de Huelva que va a permitir con una inversión de cerca de 10 millones de euros garantizar el abastecimiento de agua en la capital y el área metropolitana para uso doméstico, industrial, turístico y también de la Comunidad de Regantes del Condado".

Asimismo, ha valorado el "compromiso firme" de la Junta de Andalucía para solucionar las restricciones de agua y ha subrayado las obras de emergencia en el Andévalo y Bocachanza, con "una inversión importante entre las dos actuaciones de cuatro millones de euros".

Frente a ello, Burgos ha lamentado la "falta de sensibilidad del Gobierno central" que, a su juicio, "está poniendo en peligro el presente, pero sobre todo el futuro de Huelva ante la falta de apuesta por mejorar las infraestructuras hídricas que son competencia del Estado como la ejecución de la Ley del Trasvase aprobada en el Congreso en 2018 y la Presa de Alcolea".

De otro lado, el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha lamentado la "falta de inversión en los PGE" para la provincia "donde no encontramos partidas para las obras necesarias del trasvase, ni para el túnel de San Silvestre o la presa de Alcolea", al tiempo que ha apuntado que "no se puede decir lo mismo de los presupuestos de la Junta" que "se ha acordado de todas las deudas históricas", por lo que ha señalado que "ha tenido que ser un Gobierno del PP el que soluciones las demandas históricas en materia hídrica en Huelva".