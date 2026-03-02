El PP destaca la inversión de 4,7 millones en empleo en Punta Umbría (Huelva) por parte del Gobierno andaluz

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, junto a otros representantes populares en Punta Umbría. - PP DE HUELVA

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 2 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha destacado este lunes en Punta Umbría el compromiso del Gobierno andaluz con las políticas activas de empleo en el municipio costero, donde se ha invertido desde el año 2019 más de 4,7 millones de euros.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, González, quien ha estado acompañado por la secretaria general de los populares onubenses, Berta Centeno y la portavoz del Grupo popular en el Ayuntamiento Punta Umbría, Rosa Crespo, ha subrayado que para el Gobierno andaluz "las políticas activas de empleo ha sido uno de los grandes caballos de batalla en la provincia de Huelva, frente a la falta de interés de los anteriores gobiernos socialistas en la Junta de Andalucía".

"En Punta Umbría desde que Juanma Moreno es presidente de la Junta se ha invertido 4,7 millones de euros en creación de empleo, lo que ha supuesto que 367 personas hayan podido acceder a un puesto de trabajo gracias a los incentivos que venía de la mano del Gobierno de Andalucía", ha señalado.

El popular ha remarcado la apuesta que hace la Junta con planes de empleo para los jóvenes, concretamente con el programa Actíva-T, para personas de 18 a 29 años, cuyas "ofertas de empleo la hace el propio ayuntamiento, pero el dinero viene de la mano del Gobierno andaluz".

Asimismo, ha hecho hincapié en la "importancia" de la formación, para la que se ha puesto a disposición de los puntaumbrieños 2,3 millones de euros "con el objetivo de formar con carácter multidisciplinar para que se atienda a los sectores estratégicos económicos de la provincia".

"Ahora si podemos hablar del compromiso de la Junta con las políticas activas de empleo. Hemos pasado de que prácticamente no había ofertas de empleo a través de los planes de la Junta de Andalucía en los anteriores gobiernos socialistas a que Juanma Moreno haga una inversión importante tanto en empleo como en formación", ha concluido.