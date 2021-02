PP-A destaca el plan de vacunación de la Junta pero tilda de "tremendo" el déficit y pide al PSOE que "no estorbe"

HUELVA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP andaluz, Loles López, ha destacado este martes el plan de vacunación frente a la Covid-19 puesto en marcha por la Junta de Andalucía, pero ha calificado de "tremendo" el déficit que se da en la llegada de vacunas por parte del Gobierno, de manera que le ha pedido a los socialistas que "si no van a arrimar el hombro, al menos, que no estorben".

Así lo ha puesto de manifiesto López en declaraciones a los periodistas en Huelva, donde ha recordado que los populares llevan "dos años gobernando Andalucía y le hemos dado un vuelco a esto", toda vez que ha reiterado que en esta situación de pandemia hay algo que ha caracterizado al Gobierno de la Junta y "es la anticipación".

A su juicio, "esa anticipación ha sido el mástil que ha guiado cada una de las actuaciones del Gobierno de Juanma Moreno". Por tanto, ha añadido que la última ha sido "acondicionar el estadio Nuevo Colombino para un plan de vacunación masiva".

En este sentido, ha indicado que se está estableciendo un plan de vacunación masiva en las ocho provincias andaluzas, pero que "Andalucía necesita 350.000 vacunas semanales para que cuando llegue el verano esté vacunado el 70 por ciento de la población" y que se está recibiendo "entorno a 80.000, con lo cual el déficit es tremendo".

Asimismo, ha destacado que este martes ha habido "otra mala noticia" porque "Sanidad ha comunicado a las comunidades autónomas que esta semana no vendrán las vacunas de Moderna como se esperaba", por lo que ha dicho que "en una pandemia de este calado quien no quiera arrimar el hombro, por lo menos lo que tiene que hacer es no estorbar", refiriéndose al PSOE de Huelva "porque es doloroso ver reclamarle vacunas a la Junta". Para López, "se les ha visto el plumero político de una manera poco recomendable para ser cargo público".

"Cuando uno quiere arrimar el hombro golpea en todas las puertas y si quieren que vengan vacunas que golpeen en las puertas de su jefe que es Pedro Sánchez, porque de lo que se trata es de que cada uno golpeemos en todas y que demos lo mejor de nosotros mismos", ha agregado.

"Algunos estamos abriendo hospitales y sacando hacia adelante centros de salud bloqueados desde hace años y otros parece que no salen de la ideología política y la ideología no salva vidas y esto no va de salvar votos, sino de salvar vidas", ha finalizado.