PP-A dice que Espadas "prefiere ser un sumiso de Sánchez antes que reivindicar los intereses de los andaluces"

HUELVA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general del PP-A, Toni Martín, ha criticado este martes que "Juan Espadas prefiera ser un sumiso de Sánchez antes que reivindicar los intereses de los andaluces", al tiempo que ha señalado que "aunque haya un cambio de liderazgo en el PSOE-A, la formación "sigue siendo más de lo mismo" ya que "cambian los nombres" pero "no las caras", porque "al frente están personas que han sido consejeros de gobierno de presidentes autonómicos que están condenados, en algún caso a cárcel y en más de un caso a inhabilitación".

Así lo ha indicado en una rueda de prensa en Huelva, donde ha dicho que el nuevo proyecto del socialismo andaluz "huele más a rancio que a nuevo" porque, a su juicio, "lo que ha pasado es que una de las dos facciones históricas del PSOE-A se ha impuesto a la otra".

Asimismo, Martín ha criticado que Espadas "diga que son buenas las decisiones de Sánchez que nos suben los impuestos o indultas a los secesionistas condenados", algo que, a su juicio, "deja en evidencia que quiere agradecer los favores prestados a Sánchez y al final prefiere ser un sumiso y decir 'sí, bwana' a todo antes que reivindicar los intereses de los andaluces".

"Si en vez de cumplir con su obligación de luchar por una financiación justa para Andalucía lo que hace Juan Espadas es aplaudir a Pedro Sánchez por un sistema de financiación que perjudica a los andaluces, flaco favor le hace a nuestra comunidad autónoma", ha señalado Martín antes de añadir que "la sensación es que quiere agradecerle de alguna manera su ayuda para convertirse en el candidato del PSOE-A a la Junta de Andalucía y al final le está diciendo señor, sí señor, a cada una de las indicaciones desde Madrid".

Martín advirtió que tanto el Gobierno de Juanma Moreno como el Partido Popular estarán "vigilantes" y "no se va a permitir el maltrato

sistemático de Pedro Sánchez" y ha asegurado que desde Andalucía "se

continuará con las políticas reformistas que están transformando la

realidad de nuestra comunidad".

En este sentido, ha apuntado que "si alguien tenía expectativas de cambio con Juan Espadas, en dos semanas ya tiene motivos más que suficientes para sentirse absolutamente defraudado" porque "si malo era para Andalucía el PSOE de antes, también nos parece que es malo este PSOE-A porque es más de lo mismo".

El vicesecretario general también ha destacado su "preocupación" ante

la reunión prevista de Sánchez con el presidente catalán, Pere Aragonés,

dado que cree que es previsible "que acuerden cuestiones que sean perjudiciales para otras comunidades y que lleguemos a la conferencia de presidente de julio con todo repartido y allí sólo queden las migajas".

Por eso ha dicho que la Junta "estará vigilante" para "no permitir" que en el reparto de los fondos europeos "Pedro Sánchez tenga la tentación de favorecer a comunidades autónomas que permiten que siga sentado en el sillón de la Moncloa" y que "perjudique a otras regiones que no están gobernadas por el PSOE o por partidos independentistas".

Igualmente, ha criticado que esta conferencia de presidentes, "que se

debía haber celebrado hace meses", se convoque para el último día de

julio "cuando los españoles ya están haciendo la maleta para irse de

vacaciones". "Esto atiende a que Pedro Sánchez quiere que todo pase lo

más desapercibido posible", ha lamentó Martín, aunque ha incidido en que desde el Gobierno andaluz "se reivindicará lo que pertenece a los andaluces".

AUMENTO DE AUTÓNOMOS

Martín ha asegurado que la Junta "está posibilitando una nueva realidad en Andalucía" y que "dos años y medio después de la llegada del Gobierno del cambio, Andalucía es por primera vez la comunidad que más autónomos tiene y la que más ha visto crearse el último mes, cuando antes siempre éramos los últimos".

Por eso, ha remarcado que "algo tendrán que ver las políticas y actuaciones que está desarrollando el Gobierno de Juanma Moreno" ya que "ahora sí Andalucía es un lugar atractivo para invertir, hay seguridad jurídica y los dirigentes de la Junta no están condenados por corrupción".

En este punto, ha apuntado que Andalucía, en el mes de abril, "ha incrementado un 311 por ciento la creación de empresas, ofertando mil puestos de trabajo de alto valor tectonológico" y que en mayo "ha sido también la comunidad que más empleo ha generado de las 17 que conforman el Estado Español".

Igualmente, ha destacado la "bajada masiva de impuestos en Andalucía", lo que "ha convertido a nuestra comunidad en un lugar atractivo para el emprendimiento y el empleo", al tiempo que ha destacado que antes "no era una comunidad con una seguridad jurídica" y que "eso ahora no pasa" porque "quien quiera invertir sabe que no va ah haber casos de corrupción".