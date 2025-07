El PP de Huelva afirma que "la realidad" del túnel de San Silvestre "dista mucho de las promesas del PSOE"

HUELVA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva ha afirmado este martes que "la realidad dista mucho de las promesas realizadas por el PSOE" con el túnel de San Silvestre y afirma que "vuelve a mentir" porque "no se ha movido ni un solo metro cúbico de arena desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia del Gobierno de España".

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas en rueda de prensa sobre las declaraciones de la secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, en las que señalaba que, a su juicio, es "una realidad", pero que "ha costado mucho sacarlo adelante", ya que "son muchos factores externos los que ralentizan todo el procedimiento inicial antes de poner una máquina en una obra".

En este sentido, el dirigente popular ha señalado que "no hay más que ir a visitar" la zona, a la que ha acudido el PP "en infinidad de ocasiones acompañados de los medios de comunicación" para "ver que las supuestas obras que dice el PSOE que no es existen". "En estos años en el desdoble del túnel de San Silvestre no se ha movido ni metro cúbico de arena desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno de España", ha dicho.

"Lo que se han hecho muy bien desde el Gobierno de España es mentir reiteradamente a los onubenses con esta obra. Desde finales de 2020, el secretario de Estado de Medio Ambiente está anunciando fechas de manera reiterada del comienzo de las obras desde doble del túnel de San Silvestre. Pero la realidad es la que es", ha añadido.

Finalmente, ha manifestado que "la realidad es que cualquier onubense puede ir en estos momentos a donde está ubicado el túnel para ver que tenemos el mismo de siempre y que las obras no han comenzado", algo que, ha añadido, "se le puede preguntar a los agricultores de provincia o al sector de la industria, que también lo conoce bien", ha concluido.