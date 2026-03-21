El PP de Huelva celebra el Día del Afiliado destaca su papel como "motor del proyecto político"

La celebración del Día del Afiliado en Beas (Huelva). - PP DE HUELVA

BEAS (HUELVA), 21 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular de Huelva ha celebrado este sábado el Día del Afiliado destacando el compromiso y el papel protagonista de los militantes como "motor del proyecto político de los populares".

Tal y como ha emitido la formación en una nota, durante el encuentro, que se ha celebrado en Beas (Huelva) ha reunido a medio millar de afiliados del PP en la provincia, el presidente de los populares, Manuel Andrés González y la coordinadora de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del PP-A, Loles López, han subrayado la importancia de defender un modelo que en Andalucía tiene como referente a Juanma Moreno.

En este sentido la coordinadora de Inclusión Social, Juventud Familias e Igualdad del Partido Popular de Andalucía, Loles López, ha señalado en el Día del Afiliado del PP de Huelva que "nos sentimos muy orgullosos de ser andaluces y onubenses y tenemos muy claro que no queremos dar un paso atrás".

Asimismo, ha apuntado que "Andalucía y Huelva no quieren ir detrás de nadie, queremos seguir escribiendo nuestro propio destino y queremos hacerlo con libertad, y eso supone hacerlo con estabilidad: no queremos los líos que estamos viendo en otras tierras".

"Queremos seguir dando pasos con seguridad y cogidos de la mano de todos los andaluces y andaluzas", ha indicado. Así, ha añadido que "somos un partido y un gobierno que han convertido en realidad las promesas incumplidas de otros".

"Somos un partido y un gobierno que crea empleo y baja impuestos, que trabaja por el campo, por la industria y por la pesca, por las grandes ciudades y los pueblos pequeños, esa es la Andalucía que queremos", ha concluido.

Por su parte, el presidente provincial ha remarcado que el proyecto de Juanma Moreno es "un proyecto serio y comprometido con Huelva y los onubenses", al tiempo que ha concretado que "ha demostrado con hechos, año a año en los presupuestos, que Huelva cuenta con un gobierno amigo en Andalucía".

"Ahora hablamos de realidades y no con palabras que después se incumplen" ha manifestado antes de poner el ejemplo del Hospital Materno Infantil un compromiso con Huelva de Juanma Moreno que por fin empieza a ser una realidad", ha afirmado.

En suma, durante el encuentro se ha reconocido a Matías Conde Vázquez, Francisco Rastrojo, Peña López y Teresa Borrero su labor y dedicación a lo largo de los años en el Partido Popular de Huelva.