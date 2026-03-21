El PP de Huelva celebra el Día del Afiliado destaca su papel como "motor del proyecto político"

La celebración del Día del Afiliado en Beas (Huelva).
La celebración del Día del Afiliado en Beas (Huelva). - PP DE HUELVA
Europa Press Andalucía
Publicado: sábado, 21 marzo 2026 15:30
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BEAS (HUELVA), 21 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular de Huelva ha celebrado este sábado el Día del Afiliado destacando el compromiso y el papel protagonista de los militantes como "motor del proyecto político de los populares".

Tal y como ha emitido la formación en una nota, durante el encuentro, que se ha celebrado en Beas (Huelva) ha reunido a medio millar de afiliados del PP en la provincia, el presidente de los populares, Manuel Andrés González y la coordinadora de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del PP-A, Loles López, han subrayado la importancia de defender un modelo que en Andalucía tiene como referente a Juanma Moreno.

En este sentido la coordinadora de Inclusión Social, Juventud Familias e Igualdad del Partido Popular de Andalucía, Loles López, ha señalado en el Día del Afiliado del PP de Huelva que "nos sentimos muy orgullosos de ser andaluces y onubenses y tenemos muy claro que no queremos dar un paso atrás".

Asimismo, ha apuntado que "Andalucía y Huelva no quieren ir detrás de nadie, queremos seguir escribiendo nuestro propio destino y queremos hacerlo con libertad, y eso supone hacerlo con estabilidad: no queremos los líos que estamos viendo en otras tierras".

"Queremos seguir dando pasos con seguridad y cogidos de la mano de todos los andaluces y andaluzas", ha indicado. Así, ha añadido que "somos un partido y un gobierno que han convertido en realidad las promesas incumplidas de otros".

"Somos un partido y un gobierno que crea empleo y baja impuestos, que trabaja por el campo, por la industria y por la pesca, por las grandes ciudades y los pueblos pequeños, esa es la Andalucía que queremos", ha concluido.

Por su parte, el presidente provincial ha remarcado que el proyecto de Juanma Moreno es "un proyecto serio y comprometido con Huelva y los onubenses", al tiempo que ha concretado que "ha demostrado con hechos, año a año en los presupuestos, que Huelva cuenta con un gobierno amigo en Andalucía".

"Ahora hablamos de realidades y no con palabras que después se incumplen" ha manifestado antes de poner el ejemplo del Hospital Materno Infantil un compromiso con Huelva de Juanma Moreno que por fin empieza a ser una realidad", ha afirmado.

En suma, durante el encuentro se ha reconocido a Matías Conde Vázquez, Francisco Rastrojo, Peña López y Teresa Borrero su labor y dedicación a lo largo de los años en el Partido Popular de Huelva.

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