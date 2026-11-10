El PP de Huelva critica que el Gobierno deje a la Sierra "sin la N-435 y sin fecha para reabrirla"

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, junto a alcaldes, concejales y representantes populares en Cumbres Mayores. - PP DE HUELVA

CUMBRES MAYORES (HUELVA), 10 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha exigido este martes en Cumbres Mayores al Gobierno de Pedro Sánchez que actúe "de inmediato" ante el corte de la N-435, ya que la "mantiene cerrada", a la altura de La Nava, y los vecinos "siguen sin una fecha de reapertura".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, González ha recordado que la N-435 "es una carretera del Estado y mantenerla es responsabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez", y ha señalado que "afecta al acceso al Hospital de Riotinto en caso de urgencia, al transporte escolar de los niños, al transporte público y a los trabajadores, además, llega en plena campaña de la industria cárnica, el motor económico de la Sierra, perjudicando también al turismo y al comercio local".

Para el presidente de los populares onubenses, acompañado por los alcaldes y portavoces de los municipios, la N-435 "es un ejemplo más del abandono de las carreteras del Estado en la provincia de Huelva".

Frente a ese "abandono", González ha puesto en valor "la otra forma de gobernar" de la Junta de Andalucía, que ha adjudicado 17,5 millones de euros para renovar el firme de las carreteras autonómicas de la provincia en sus tramos más deteriorados, diez millones para la zona norte, donde se encuentra la sierra, y el suroeste, y 7,5 millones para el sureste.

"Esa es la diferencia. Mientras la Junta arregla sus carreteras, el Gobierno de Sánchez cierra las suyas. El 29 de noviembre tenemos la oportunidad de cambiar el rumbo, porque lo que el PP ha hecho en Andalucía puede hacerlo en España", ha concluido.