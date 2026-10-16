PP de Huelva destaca la "octava bajada de impuestos" de Moreno frente a Sánchez "que fríe a impuestos a los onubenses"

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, este viernes en rueda de prensa en Lepe. - PP HUELVA

LEPE (HUELVA), 16 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha destacado este viernes la "octava bajada de impuestos" del Gobierno andaluz liderado por Juanma Moreno, "frente a un Gobierno de Pedro Sánchez que no deja de meter la mano con más impuestos en el bolsillo de los onubenses".

González ha señalado que esta "octava bajada" incluye "una bonificación del 12,5% en las tasas que pagan agricultores, ganaderos y pescadores", por lo que "afecta a la tasa de pesca fresca, a los servicios agronómicos y veterinarios, a los análisis de laboratorio y a las licencias de pesca recreativa", ha indicado la formación en una nota.

"Se trata de medidas que benefician directamente al campo y el mar, a nuestros agricultores y a nuestros pescadores, que son el motor económico de muchos municipios de la provincia", ha señalado el presidente de los populares onubenses.

Asimismo, ha subrayado "el apoyo" a los cazadores ya que "la licencia de caza baja un 30% para los no federados". Además, ha indicado que "a partir de 2027 el canon del agua podrá destinarse a conservar presas y embalses, una apuesta clara por garantizar el abastecimiento".

"A estas medidas se suman otras rebajas ya anunciadas, como la bajada del IRPF de 0,25 puntos cada año, hasta llegar a un punto al final de la legislatura, para rentas de hasta 60.000 euros. En vivienda, los menores de 35 años pagarán un tipo superreducido del 3,5% en la compra de viviendas de hasta 200.000 euros, que se amplía hasta los 300.000 euros para familias numerosas y personas con discapacidad", ha remarcado.

Además, ha continuado detallando el presidente del PP onubense, "las familias numerosas podrán deducirse el 15% del alquiler, hasta 1.200 euros al año". Frente a ello, Manuel Andrés González ha manifestado que "el Gobierno de Sánchez acumula más de un centenar de subidas de impuestos y cotizaciones desde 2018".

"Pedro Sánchez lo único que hace es freír a impuestos a los españoles y a los onubenses. Cada subida la pagan las familias de Huelva, nuestros autónomos, nuestros agricultores y los jóvenes que quieren comprarse una casa", ha dicho.

Finalmente, González ha remarcado que mientras "Juanma Moreno baja los impuestos, Sánchez los sube" y que Andalucía "ha pasado del infierno fiscal del PSOE a ser una tierra que baja impuestos año tras año", ha concluido.