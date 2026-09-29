El PP de Huelva destaca que el soterramiento de la avenida Hispanoamérica "lleva el sello de dos presidentes populares"

HUELVA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha destacado este martes que el proyecto de soterramiento de la avenida Hispanoamérica y la transformación del Muelle de Levante que se va a licitar en octubre "lleva el sello de dos presidentes del Puerto del Partido Popular, Pilar Miranda y Alberto Santana".

En una nota, González ha subrayado que se trata de una obra de "mucha envergadura", con un presupuesto de 77 millones, que "se va a pagar con fondos únicamente del Puerto de Huelva" y que va a permitir cambiar la imagen de la capital ya que la ciudad mirará a su ría".

"Los onubenses van a poder disfrutar de un proyecto que ha nacido en Huelva y se va a pagar íntegramente con fondos del propio Puerto de Huelva. Hasta el último euro lo va a pagar el Puerto, el Gobierno central no pone ni un euro", ha dicho el dirigente popular.

El presidente de los populares onubenses ha subrayado que "fue Pilar Miranda quien, como presidenta de la Autoridad Portuaria, impulsó la remodelación del Muelle de Levante" y Alberto Santana, "que tomó el relevo al frente del Puerto ha llevado el proyecto hasta su licitación".

La actuación consiste el soterramiento de las avenidas de Hispanoamérica y de Méjico mediante un túnel de un kilómetro, desde el centro comercial Aqualón hasta el Muelle de la Compañía de Rio Tinto, y la construcción de un aparcamiento subterráneo con al menos 598 plazas bajo el Muelle de Levante.

Los plazos del Puerto de Huelva fijan la licitación para el mes de octubre y la adjudicación en el primer semestre de 2027. Además, ha puesto en valor la buena coordinación entre Puerto y Ayuntamiento para la cual se ha constituido un equipo de trabajo permanente.

"Con el Partido Popular en el Ayuntamiento, en el Puerto y en la Junta de Andalucía, Huelva avanza. Un ejemplo claro es este proyecto que va a permitir que después de muchos años Huelva deje de dar la espalda y comience a mirar a su ría", ha concluido González.