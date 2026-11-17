El candidato número 1 del PP al Senado por Huelva, Alberto Fernández, junto a la coordinadora de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del PP de Andalucía, Loles López, en Gibraleón. - PP HUELVA

GIBRALEÓN (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

El candidato número uno del PP al Senado por Huelva, Alberto Fernández, ha llevado a Gibraleón la situación de la presa de Alcolea y ha manifestado que "el PSOE durante estos ocho años ha estado poniendo en riesgo, una y otra vez, la seguridad de los vecinos de Gibraleón", porque "no ha invertido ni un euro ni ha aumentado ni un 1% el estado en el que se encuentra la presa de Alcolea".

Fernández, que ha estado acompañado por la coordinadora de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del PP de Andalucía, Loles López, ha señalado que la infraestructura "está paralizada desde que el PSOE llegó al Gobierno de España", según ha indicado el PP en una nota.

"Ocho años sin mover una piedra en la presa de Alcolea. Estaba en un 23% de ejecución cuando llegaron y sigue igual ocho años después", ha dicho. Para el candidato popular, esta parálisis es "una muestra más del abandono que sufren las infraestructuras hidráulicas de la provincia por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez".

Frente a esa "inactividad", el número uno al Senado ha puesto como ejemplo la gestión del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y ha subrayado que "se ofreció a arreglar la presa de Alcolea" y que "fue el Gobierno de España el que no se lo permitió". "Dos modelos opuestos, por un lado, uno que bloquea y, por otro, uno que da soluciones a los problemas reales de los onubenses", ha añadido.

Por todo ello, Alberto Fernández ha pedido el apoyo de los ciudadanos en las elecciones generales del 29 de noviembre. "Yo tengo clarísimo que si queremos que se mejoren las infraestructuras de agua en la provincia de Huelva hay que votar al Partido Popular", ha concluido.