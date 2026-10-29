El PP de Huelva llora el fallecimiento de la exministra Fátima Báñez en el accidente ferroviario de Urda

La presidenta de la Fundación CEOE y exministra de Empleo y Seguridad Social con gobiernos del PP, Fátima Báñez. - PP HUELVA

HUELVA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Huelva ha manifestado este jueves su gran dolor por el fallecimiento de la presidenta de la Fundación CEOE y exministra de Empleo y Seguridad Social con gobiernos del PP, Fátima Báñez, en el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en la provincia de Toledo, según ha confirmado este jueves en redes sociales el presidente de CEIM y vicepresidente de la CEOE, Miguel Garrido.

Así, tras confirmarse su muerte, el PP de Huelva ha lamentado "profundamente" el fallecimiento de "nuestra presidenta de honor, Fátima Báñez". Onubense de San Juan del Puerto, ministra de Empleo y "referente para todos", deja "una huella imborrable en el partido". "Nuestro cariño y apoyo a su familia y amigos. Descansa en Paz, Fátima", ha señalado en su cuenta oficial, consultada por Europa Press.

También presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha publicado un mensaje de despedida en sus perfiles de redes sociales, donde señala que elige dos fotos con "su amiga". Una que representa "la cantidad de kilómetros que hizo por la provincia". "Siempre pendiente de Huelva, siempre luchando por Huelva, siempre oyendo y ayudando a su gente de Huelva".

La otra foto, ha añadido, representa "el día que comenzó el cambio en Andalucía y la noche electoral de 2018. Siempre pendiente de su tierra", ha subrayado el líder de los populares onubenses. "Nos quedamos con todo lo que nos diste. Con tu forma de ser, con tu sencillez, con tu amistad con mayúsculas. Tu legado queda para la historia de España, Andalucía y Huelva. Descansa en paz amiga, te echaremos de menos", ha finalizado.

De la misma manera, la popular onubense y consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Loles López, también ha tenido unas palabras de despedida para Fátima Báñez. "Guardaré siempre en mi corazón cada momento juntas y el orgullo de compartir el camino con alguien que encarnaba los mejores valores humanos y llevando siempre a Huelva por bandera. Mujer trabajadora, luchadora, tenaz y la mejor ministra de Empleo que ha tenido España. D.E.P, amiga".

Por su parte, la alcaldesa de Huelva y cabeza de lista al Congreso por el PP de Huelva para las próximas elecciones del 29 de noviembre, Pilar Miranda, también ha querido enviar un mensaje en sus redes sociales a su "amiga desde la infancia".

"Recordaré siempre tu sonrisa, tu vocación de servicio y tu amor por nuestra querida Huelva. Amigas desde la infancia, desde aquellos años de colegio en los que compartíamos sueños inocentes. Siempre has sido un ejemplo, una inspiración. Descansa en paz, Fátima", ha dicho Miranda.

La coordinadora sectorial del PP de Huelva y candidata al Senado por el PP onubense, Bella Verano, ha recordado el momento en el que asistió con ella al funeral por las víctimas de Adamuz (Córdoba) y ha lamentado el fallecimiento de Fátima Báñez a la que "admiraba".

"Quién nos iba a decir, cuando estuvimos juntas en el funeral de Adamuz, que hoy tendría que despedirme de ti por la misma tragedia. El jueves me llamaste para darme ánimos, como siempre, pendiente de mí, siempre ahí. Cuánto te admiro y cuánto te voy a echar de menos, amiga. Gracias por tanto", ha remarcado Verano.

Son numerosas las muestras de cariño, respeto y dolor de los populares onubenses en sus redes sociales, pero también de integrantes de otras formaciones políticas que han querido tener unas palabras de despedida de que la fuera una de las dirigentes más relevantes a nivel nacional del PP onubense.