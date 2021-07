PP de Huelva pide al Gobierno que rectifique el horario de tren a Madrid que obliga a hacer noche en la capital

HUELVA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Huelva y senador, José Enrique Sánchez, ha pedido al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que rectifique el nuevo horario del tren con Madrid que obliga a los onubenses a hacer noche en la capital.

Sánchez, que ha estado acompañado del diputado nacional, Carmelo Romero y los concejales del Grupo municipal, ha denunciado que los horarios actuales son "insuficientes y no se adaptan a las necesidades de los onubenses" que ven como a Huelva el Gobierno del PSOE "le recorta cada vez más el tráfico ferroviario".

"A la mala situación de las infraestructuras ferroviarias de Huelva se une ahora el agravio con respecto a otras provincias que sí cuentan con varios trenes a Madrid para poder hacer las gestiones en un mismo día sin necesidad de pernoctar", ha dicho.

El horario actual cuenta con un primer tren de la mañana que llega sobre las 11,15 horas a Madrid, pero no se podría volver en la misma jornada a Huelva dado que desde la capital solo salen dos trenes a lo largo del día, a las 7,00 y a las 9,45 horas.

En este sentido, el popular ha explicado que tras realizar una reclamación a Renfe para que se incrementaran las relaciones ferroviarias en esta época del año, se le ha contestado que "los servicios se realizan en base a las necesidades de los clientes".

"No entiendo qué necesidad tiene el cliente de hacer obligatoriamente noche en la capital cuando eso supone tiempo y coste económico", ha señalado antes de añadir que "en lo que no hay duda es que no existe ningún interés por parte del Gobierno PSOE de mejorar las carencias ferroviarias de nuestra provincia".

REUNIÓN COMITÉ PROVINCIAL DE EMPRESA DE ADIF

José Enrique Sánchez ha recordado que hace dos semanas mantuvo un encuentro con representantes del comité provincial de empresa de ADIF donde se abordó la "situación lamentable" de las infraestructuras ferroviarias de la provincia.

En este sentido, tras el encuentro el Partido Popular exigió al Gobierno de España que actúe de manera "urgente" para que la provincia onubense recupere las frecuencias por tren, así como reforzar los trenes convencionales y más combinaciones con Madrid".

Para finalizar, ha defendido el transporte ferroviario como medio de "movilidad sostenible y no contaminante que necesita la provincia de Huelva y en el que debe trabajar el Gobierno de España que tiene las competencias exclusivas en el ámbito de las infraestructuras ferroviarias".