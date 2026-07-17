El PP de Huelva respalda las reivindicaciones de los examinadores de tráfico y exige "soluciones urgentes"

Concentración en Huelva de examinadores y aotoescuelas. - PP DE HUELVA

HUELVA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP de Huelva, Berta Centeno, junto a los diputados nacionales, Bella Verano y Manuel García Félix, y los senadores, Juan Manuel González y Carmelo Romero, ha mostrado este viernes su apoyo a los examinadores de Tráfico durante la concentración celebrada en Huelva ante "el bloqueo que existe para acceder al examen práctico de conducir".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, en la provincia de Huelva la bolsa de ciudadanos esperando poder hacer el examen práctico asciende a 4.597 alumnos, siendo el número de examinadores "únicamente doce", de los cuales tres están actualmente de baja, de ahí que denuncien la "situación inadmisible" de examinadores que sufre la Dirección General de Tráfico.

Ante la "grave situación" que afecta al empleo y a la movilidad de miles de ciudadanos en toda España, el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en la que insta al Gobierno del PSOE a actuar de "manera urgente" para "solucionar el problema".

Desde el Partido Popular se exige en la PNL al Gobierno central que proceda de "manera inmediata" a la cobertura efectiva de todas las plazas vacantes de examinadores, al tiempo que exige redimensionar las plantillas en aquellas jefaturas provinciales donde la demanda supere de forma sostenida la capacidad ordinaria del sistema.

Asimismo, la PNL recoge que para acabar con las listas de espera, y en consenso con lo que reclaman las asociaciones, insta a introducir medidas temporales de refuerzo en las provincias más saturadas, tanto con examinadores como con personal administrativo.