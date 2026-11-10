El PP de Huelva traslada a la Guardia Civil los compromisos de Feijóo para reforzar la seguridad y combatir el narco

Reunión de la candidatura del PP de Huelva para las elecciones del 29N con miembros de la AUGC. - PP HUELVA

HUELVA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata número uno del PP al Congreso de los Diputados por Huelva, Pilar Miranda, ha mantenido un encuentro con miembros de la Junta Provincial de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de Huelva, en el que ha trasladado los principales compromisos que Alberto Núñez Feijóo llevará al Gobierno de España "cuando sea presidente" para reforzar la seguridad ciudadana y "mejorar las condiciones profesionales de los agentes".

En el encuentro han participado también los números uno, dos y tres de la candidatura del PP al Senado por Huelva, Alberto Fernández, Bella Verano y Juan Manuel González, respectivamente, además de los números dos y tres de la candidatura popular al Congreso, Manuel García Félix y Asunción Grávalos; así como el secretario general de AUGC en Huelva, Lucas Lavilla, acompañado por los representantes de la entidad Joaquín Chacón y José Manuel del Valle, según ha informado el PP en una nota.

Durante el transcurso de la reunión, los representantes de la AUGC han cifrado el déficit de agentes en la provincia de Huelva "en 500, como la cantidad de personal que faltaría para poder cubrir las necesidades actuales y garantizar que los agentes puedan ejercer su labor con todas las garantías". Además, los guardias civiles han afirmado que la tasa de reposición es "negativa", ya que "se jubilan más agentes de los que llegan a dar servicio a la provincia de Huelva".

En este sentido, Miranda ha defendido que "los españoles necesitan sentirse seguros en sus ciudades" y que ahora "no podemos decir que esa tranquilidad esté garantizada" y ha señalado que "faltan agentes, faltan medios", por lo que "se necesita una legislación que dé a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad más herramientas para hacer su trabajo y proteger a los ciudadanos".

Igualmente, la candidata popular ha subrayado que la seguridad ciudadana exige "más recursos, más efectivos y una posición firme frente a quienes ponen en peligro la convivencia" y ha defendido "la necesidad de avanzar hacia un endurecimiento de la legislación para combatir la delincuencia y respaldar la labor de los profesionales que velan por la seguridad de todos".

Entre los compromisos trasladados por Miranda destaca el reconocimiento de la Guardia Civil y la Policía Nacional como profesiones de riesgo, una reivindicación "histórica" de ambos cuerpos que, a su juicio, "es de justicia para quienes cada día se juegan la vida en el ejercicio de su trabajo". Una medida, ha continuado, "que, tal y como propone Alberto Núñez Feijóo, debe ir acompañada de avances en materia de equiparación salarial, dietas, jubilación y reconocimiento de sus derechos profesionales".

Miranda ha tenido unas palabras para los guardias civiles fallecidos en acto de servicio en Huelva hace unos meses, recordando que "aquí sabemos muy bien lo que significa jugarse la vida para proteger a los demás".

"Lo hemos vivido con la muerte de Jerónimo y Germán, los dos guardias civiles fallecidos en acto de servicio, y también con episodios tan preocupantes como los tiroteos registrados en El Torrejón. No podemos normalizar estas situaciones ni dejar solos a quienes tienen la responsabilidad de protegernos", ha dicho.

Otro de los ejes fundamentales de la propuesta del PP es la recuperación de OCON-Sur, la unidad especializada en la lucha contra el narcotráfico. Al respecto, Miranda ha defendido que "recuperar esta unidad es imprescindible para devolver capacidad operativa y eficacia a la lucha contra las organizaciones criminales que actúan en Andalucía y que tienen en nuestra provincia uno de sus escenarios de actividad".

La candidata ha criticado la decisión de "desmantelar OCON-Sur, adoptada pese a las objeciones expresadas desde ámbitos profesionales", y ha reclamado que se vuelva a contar con una estructura "especializada y estable", dotada de "los recursos necesarios".

Asimismo, ha señalado la importancia de "establecer un sistema de información e inteligencia que permita anticiparse a las organizaciones delictivas y coordinar de manera eficaz la respuesta policial", porque "el narcotráfico es un problema cada vez más grave para Huelva.

"No podemos permitir que los narcos ganen terreno mientras los agentes trabajan con dificultades y, en ocasiones, con medios insuficientes. Necesitamos recuperar OCON-Sur, reforzar la presencia policial y respaldar sin fisuras a quienes se enfrentan a estas organizaciones", ha añadido.

Miranda ha trasladado también el compromiso del PP de "incrementar las plantillas, cubrir las vacantes y atender las necesidades específicas de la provincia", además de "renovar vehículos, embarcaciones, equipos de protección y medios tecnológicos". A ello se suma el "refuerzo" de la protección jurídica de los agentes frente a las agresiones sufridas durante el servicio.

Para terminar, la candidata ha agradecido a los representantes de la AUGC su labor y su disposición a compartir las necesidades y reivindicaciones de los profesionales, destacando "la importancia de escuchar directamente a quienes conocen sobre el terreno los problemas de seguridad de la provincia".