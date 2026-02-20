El PP lleva al Parlamento andaluz la regresión de las playas del litoral de Huelva

El presidente del PP de Huelva y parlamentario andaluz, Manuel Andrés González, junto a otros representantes populares y vecinos en la playa de El Portil. - PP DE HUELVA

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 20 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Huelva y parlamentario andaluz, Manuel Andrés González, defenderá una Proposición No de Ley (PNL) la próxima semana en la que se insta al Gobierno Central "una solución definitiva" al litoral andaluz frente a la regresión que sufren algunas playas.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, en la playa de El Portil, "una de las más afectadas", el popular ha criticado el "abandono" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez al litoral onubense "porque esta grave realidad no es nueva, es el resultado de años de inacción por parte del Gobierno central".

La iniciativa del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía recoge "actuaciones urgentes" en otras zonas del litoral onubense como en la Playa Central de Isla Cristina, Mazagón y Matalascañas, que están sufriendo, su juicio, "este grave problema sin una solución o respuesta del Gobierno socialista".

"Nuestro litoral no puede esperar más. Hay que actuar ya y de manera definitiva. Tenemos a la vuelta de la esquina la Semana Santa y el periodo estival del que dependen muchas familias, sin embargo, vemos una imagen inaceptable de algunas de nuestras playas", ha aseverado.

Además de una "solución definitiva" a la regresión de las playas, González ha explicado que la PNL también exige al Gobierno España que declaren las franjas del litoral andaluz "más afectadas" en "situación de grave regresión" y que se ejecuten por la vía de emergencia las obras necesarias; dada la cercanía de la Semana Santa se aceleren aportes de arena en las playas Matalascañas, Mazagón, El Portil e Isla Cristina; y un plan de ayudas para los municipios costeros que han visto sus playas gravemente afectadas.

Manuel Andrés González ha estado acompañado durante su intervención en El Portil por la secretaria general de PP de Huelva, Berta Centeno; el presidente local del PP de Cartaya, Manuel Barroso; la portavoz del Grupo municipal en Punta Umbría, Rosa Crespo; y miembros de la Asociación de vecinos Portileños.