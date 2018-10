El PP pide al PSOE que "saque otra vez la pancarta" y exija al Gobierno los PGE que "necesita Huelva"

Publicado 17/10/2018 17:31:08 CET

El portavoz de la Dirección Provincial del PP de Huelva, Juan Carlos Duarte, ha reclamado este miércoles al PSOE de Huelva que "le quite el polvo a la pancarta y retome la actitud reivindicativa que mantenía cuando gobernaba el PP para exigir ahora al Gobierno de Pedro Sánchez las inversiones que necesita Huelva en los Presupuestos Generales del Estado (PGE)".

Según ha informado el PP en una nota de prensa, Duarte se ha referido así a la elaboración de los PGE que "han acordado PSOE y Podemos y cuyo borrador se ha remitido a Europa". "Lo que nos preocupa es que ese borrador de presupuestos que se ha enviado a Europa contemple las inversiones que necesita esta provincia", ha apuntado.

Duarte ha recordado que "el PSOE de Huelva se ha llevado siete años, en una oposición voraz, populista y de pancarta, desprestigiando los Presupuestos Generales del Estado elaborados por el Gobierno de Rajoy para esta provincia".

El 'popular' ha defendido la gestión del PP y ha subrayado que los PGE del Gobierno de Rajoy han sido "muy distintos a los de los tiempos del PSOE o a los de la Junta de Andalucía, que siempre se han caracterizado por dejar a Huelva de lado". "Ahora, el PSOE tiene la oportunidad de incluir en los PGE todo aquello que reclamaba", ha remarcado el popular.

Por ello, ha emplazado a los dirigentes socialistas onubenses a "desempolvar la pancarta" y "mantener esa actitud reivindicativa que decían tener por el interés de esta provincia porque, desde la llegada de Sánchez, se han quedado mudos".

"Estamos deseando conocer los Presupuestos Generales del Estado que ha elaborado el Gobierno de Sánchez y saber qué pasa con el AVE; con los accesos al Chare de la Costa; con el trasvase del Condado; con el tercer carril de la A-49; con la variante Beas-Trigueros y la continuación del desdoble de la N-435; con el Archivo Histórico Provincial; con la Presa de Alcolea, o con la Huelva-Zafra, entre otros proyectos", ha dicho.

Por ello, ha exigido al Gobierno central del PSOE que "no le quite ni un euro a la provincia de Huelva en los Presupuestos para contentar a los radicales y a los separatistas" y ha mantenido que "desde el PP vamos a exigir que a Huelva no le quiten nada de los PGE". Así, ha avanzado que desde el PP estarán "muy atentos para que esto no suceda y Huelva no salga perjudicada de todos estos pactos del PSOE".