PP-A pregunta a Susana Díaz si "ahora que Vox le sirve al PSOE no es ultraderecha" y critica que "no tiene fondo"

HUELVA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP-A, Loles López, se ha pronunciado este viernes sobre la abstención de Vox este jueves que permitirá al Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos asegurar la convalidación en el Congreso del decreto ley que regula la gestión de los fondos europeos y reordena la Administración y revisa la normativa para facilitar su ejecución. Ante esto, la he preguntado a la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, si "ahora que Vox le sirve al PSOE no es ultraderecha" y le ha reprochado a ésta que "no tiene ni fondo, ni formas".

A preguntas de los periodistas en Huelva a este respecto, López ha asegurado que está a la espera de conocer la opinión de la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, sobre este tema. "Estoy esperando a ver qué dice ahora Susana Díaz", ha proseguido, porque "siempre está con lo de la ultraderecha pero cuando apoya al PSOE ahora sí le sirve, ¿no?", le ha interpelado.

"¿Cuándo Vox apoya al PSOE ya no es ultraderecha?", ha preguntado la secretaria general del PP andaluz, que ha indicado que a Díaz "sus propias palabras y hechos la dejan en evidencia permanentemente". "Nosotros defendemos el criterio que defendemos, es decir, un reparto equitativo en función de los criterios establecidos en Europa", ha sostenido López.

"A ver ahora cómo se defiende Díaz porque, ¿ahora Vox ya no es ultraderecha por se ha posicionado a favor del PSOE?", ha cuestionado de manera retórica. Por todo ello, se ha mostrado convencida de que la líder del PSOE andaluz "no tiene ni razón, ni formas, ni fondo".