En prealerta los dispositivos de emergencias en municipios costeros de Huelva por el temporal del jueves

HUELVA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ayuntamientos de la costa de Huelva mantienen en prealerta los dispositivos de emergencias ante el aviso naranja --a partir de las 06,00 horas de la madrugada y hasta las 23,59 horas-- de este jueves en la provincia de Huelva --sobre todo en el litoral, el Andévalo y Aracena--, por la que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé lluvias de 30 litros por metro cuadrado en una hora y de hasta 80 en 12 horas en el litoral onubense.

Además, el coeficiente de mareas en litoral será de 101, por lo que habrá grandes mareas y corrientes notorias. De este modo, la primera pleamar será a la 01,35 horas y la siguiente a las 13,55 horas, mientras que la primera bajamar será a las 07,15 horas y la siguiente a las 19,40 horas.

Por ello, en una nota, el Ayuntamiento de Punta Umbría ha informado de que ha activado el Plan de Emergencia Municipal ante el riesgo por lluvias previsto para la jornada del jueves y cerrará de forma preventiva el Parque Virgen del Carmen, el Cementerio y las instalaciones deportivas.

Desde el Ayuntamiento de Isla Cristina, han señalado que, "sin ánimo de alarmar, y sí para prevenir y tranquilizar", como en anteriores ocasiones, mantienen en situación de prealerta un dispositivo coordinado con Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil, Bomberos, Giahsa y Emergencias 112, que permanecerá activo durante el tiempo que dure el nivel naranja del aviso.

Por su parte, Protección Civil de Lepe ha indicado que está realizando un seguimiento "permanente" de la situación, toda vez que desde el Ayuntamiento de Ayamonte se ha alertado de que el aviso naranja coincide con coeficientes de marea alta.

Asimismo, el Ayuntamiento de Huelva indicó que Aguas de Huelva ha supervisado toda la red de alcantarillado de la capital, que comprende una longitud total de unos 400 kilómetros, 13.746 pozos de registro, 14.874 imbornales, 6.233 acometidas y 28 estaciones de bombeo de aguas residuales, de los cuales diez corresponden al bombeo pluvial y el resto conducen las aguas residuales hasta la EDAR situada en Marismas del Pinar. Los bombeos de pluviales tienen en funcionamiento un total de 23 bombas con una capacidad de desaguar entre 1.000 y 1.500 litros por segundo por cada una de ellas.

Además, los usuarios del centro de acogida municipal para personas sin hogar de Huelva podrán permanecer dentro de forma permanente hasta que pase el temporal.

Igualmente, el Ayuntamiento de Cartaya ha indicado que han realizado tareas previas de limpieza de imbornales, arquetas y calles para evitar anegaciones, así como está activo el dispositivo municipal por si fuera necesario activar el Plan de Emergencias. El pasado 1 de noviembre, cuando la provincia se encontraba en aviso rojo por lluvias y viento, Cartaya fue uno de los municipios más afectados.

Ante esta tormenta, se aconseja a la ciudadanía llamar ante cualquier incidente a los teléfonos de emergencia de Giahsa (959 310 310), Bomberos (112) y Policía Local (092), que estarán dispuestos a actuar y a afrontar la situación ante cualquier acontecimiento.

De igual forma, el Ayuntamiento de Punta Umbría recomienda "mantener la calma" y permanecer atentos a las indicaciones de la Agencia Estatal de Meteorología, así como de la información detallada que se irá actualizando en los canales oficiales del Ayuntamiento: redes sociales y Onda Punta Radio.

Además, se avisa de la conveniencia de evitar desplazamientos por carretera. No se debe circular ni estacionar en zonas con riesgo de inundación. La recomendación es no salir de casa si no es estrictamente necesario y asegurar puertas y ventanas. Igualmente, es preciso alejarse de zonas con riesgo de desprendimientos, cornisas y árboles.

De otro lado, si su vivienda se encuentra en una zona con riesgo por inundación, debe trasladarse a espacios más elevados. Y, cuando comience a llover, en ningún caso hay que entrar en zonas inundables como garajes o sótanos. Tampoco es conveniente utilizar el ascensor, puesto que la corriente eléctrica puede fallar en cualquier momento.

INCIDENCIAS EL 1 DE NOVIEMBRE

El pasado 1 de noviembre, con aviso rojo, los casos más atendidos en el Centro de Coordinación de Emergencias (Cecem 112) fueron por anegaciones de calles, sótanos, viviendas de planta baja y establecimientos, principalmente en la capital onubense y localidades como Cartaya, Aljaraque y Punta Umbría; aunque también se han registrado casos en Ayamonte, El Cerro del Andévalo, Isla Cristina, La Nava, Lepe, Lucena del Puerto o Palos de la Frontera, entre otros municipios.

Entre los incidentes atendidos se encontraban dos desprendimientos de ladera en la HU-6100, kilómetro 1, en El Cerro del Andévalo, así como en la HU-9104, en La Nava, además de anegaciones en la urbanización Urbasur de Isla Cristina y otros puntos de este municipio.

Por su parte, el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva atendió 58 incidencias en poco más de doce horas, siendo la Costa occidental y el área metropolitana las zonas que se vieron más afectadas por inundaciones por las fuertes tormentas, así como resolvió la incidencia de los 20 niños aislados en una casa de campo de Punta Umbría al estar el camino de acceso instransitable.

Precisamente en el área metropolitana, en Aljaraque, los bomberos de Punta Umbría llevaron a cabo el rescate de una vecina en plena madrugada --cuando la Aemet mantenía el aviso rojo en esta franja-- que se refugió en el tejado de su vivienda, al verse atrapada por el elevado nivel del agua. La intervención se produjo a las 05,04 horas, con la intervención de tres efectivos y dos vehículos.

Los bomberos hicieron frente durante toda la noche a inundaciones de calles, con afectaciones parciales de garajes y viviendas, limpiezas de calzadas por lodos, achiques de agua e inspecciones en vías de algunos municipios. En total, en la provincia se produjeron 117 incidencias relacionadas con el paso de la gota fría en diferentes municipios.