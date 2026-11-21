Reunión entre el Ayuntamiento de Huelva y la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Santo Ángel para presentar el proyecto de monumento a las víctimas de Adamuz y Urda. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Santo Ángel de Huelva ha presentado en el Ayuntamiento el boceto del monumento conmemorativo en memoria de las víctimas y afectados por los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), que será donado a la ciudad por el escultor Martín Lagares.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la obra se instalará frente a la estación de tren de Huelva, en la avenida Miss Withney, concretamente en la plaza situada delante de la DGT y, tal y como han trasladado los impulsores de la propuesta, están trabajando desde hace meses en el proyecto con la intención de que pueda ser inaugurado el próximo 18 de enero de 2027, coincidiendo con el primer aniversario de la tragedia ocurrida en Córdoba.

La iniciativa, impulsada por la Asociación y respaldada por el Ayuntamiento de Huelva, nació con el propósito de rendir homenaje a los fallecidos y afectados en el accidente de Adamuz, que golpeó especialmente a numerosas familias onubenses.

Sin embargo, tras el accidente de Urda, sus promotores decidieron ampliar el sentido del monumento para que "rinda homenaje a todas las víctimas de tragedias ferroviarias y sus familias encuentren en él un poco de consuelo".

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha agradecido a la asociación su compromiso con esta iniciativa ciudadana, destacando que "será un espacio permanente de memoria, respeto y cariño hacia todas las víctimas y sus familias, un abrazo de Huelva que mantendrá vivo su recuerdo".

Asimismo, ha reiterado el respaldo municipal a un proyecto concebido desde la sensibilidad y el compromiso de la sociedad onubense. El diseño planteado por Martín Lagares representa un Ángel Custodio como símbolo de recuerdo y reconocimiento. Esta elección tiene "un profundo significado", ya que, según ha explicado la vicepresidenta de la Asociación, Alejandra Olaya, numerosos testimonios de víctimas y afectados destacaron que encontraron en los miembros de los servicios de emergencia, sanitarios, fuerzas de seguridad y vecinos de Adamuz a "auténticos ángeles de la guarda".

Entre los detalles del diseño destaca también la incorporación de un texto en lenguaje braille en el reverso de la escultura, con un recordatorio de ambas tragedias como "expresión de una memoria compartida".

Se trata de un elemento que convierte el monumento en una experiencia táctil e inclusiva, para que el recuerdo de las víctimas sea accesible a todos los onubenses y a quienes visiten la ciudad.

Una vez presentado el boceto, el siguiente paso será determinar las dimensiones exactas y la escala definitiva de la escultura, con el objetivo de garantizar su correcta integración en el entorno y su visibilidad, atendiendo a criterios arquitectónicos, urbanísticos y de escala humana.

Entre los aspectos técnicos que se están estudiando figuran la distancia de observación y el punto de vista principal, para adecuar la altura de la escultura a la perspectiva desde la que será contemplada; las dimensiones del pedestal, tanto para garantizar su protección como para facilitar el ángulo de visión y el contacto táctil; y las características del entorno, como la altura de los edificios cercanos, los árboles, la anchura de las calles colindantes y las dimensiones de la plaza. También se analizará la incidencia de la luz para preservar la definición y visibilidad de la obra.

El proyecto aspira así a crear un espacio permanente de homenaje y recuerdo, nacido de la iniciativa ciudadana y abierto a todas las víctimas y familias afectadas por ambas tragedias ferroviarias.