Prisión provisional sin fianza para las agresoras del taxista que recibió 40 puntos de sutura en Huelva

Archivo - Puerta de la Audiencia Provincial de Huelva. - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Huelva, en funciones de guardia, ordenó este miércoles el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de las dos personas detenidas --dos mujeres-- como presuntas autoras de la agresión a un taxista en la madrugada del pasado martes, al que le ocasionaron lesiones que necesitaron hasta 40 puntos de sutura.

Según han indicado a Europa Press desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), a ambas se les investiga por un presunto delito de lesiones.

Un taxista de Huelva tuvo que recibir 40 puntos de sutura en diferentes partes del cuerpo tras sufrir una agresión por parte de dos personas, que en ese momento eran usuarias de su transporte, al entablar con ellas una discusión por el precio de la carrera una vez que el trabajador había llegado al destino solicitado.

Así lo indicaron desde Teletaxi a Europa Press, extremo confirmado por la Policía Nacional, que ha señaló que en la madrugada de ese martes había habido una intervención por parte de agentes de este cuerpo policial con un taxista que había sido agredido por dos clientes.

A este respecto, el presidente de Teletaxi, Iván Romero, explicó que el taxista se encontraba realizando su trabajo cuando a la altura de la avenida Cristóbal Colón, una vez llegado al destino solicitado, los dos clientes comenzaron con el una discusión por el precio de la carrera.

Así las cosas, ha apuntado que ambos le quitaron la llave del coche, momento en el que el taxista se bajó del vehículo y uno de ellos lo agarró mientras el otro lo golpeaba, llegando a usa una botella de cristal, que se encontraba rota y que usaron también para agredirle.

Con motivo de ello, la víctima tuvo que ser atendida por diferentes lesiones en el Hospital Juan Ramón Jiménez de la capital, donde recibió 40 puntos de sutura en diferentes partes del cuerpo, como la cara o el hombro, indicó el presidente de Teletaxi, quien lamentó la peligrosidad que supone para los taxistas los turnos de madrugada en Huelva.