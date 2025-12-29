Prisión provisional para el hombre acusado de apuñalar a su pareja en Ayamonte (Huelva) el día 9 de diciembre

Archivo - Juzgados de Ayamonte (Huelva). - EUROPA PRESS. - Archivo

HUELVA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El juzgado de Instrucción del Tribunal de Instancia número 6 de Ayamonte (Huelva), en funciones de guardia, ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa para el hombre detenido el pasado 9 de diciembre en la localidad costera por presuntamente apuñalar a su pareja sentimental, una mujer de 57 años.

Según ha indicado el TSJA a Europa Press, el detenido pasó a disposición judicial el pasado 24 de diciembre, después de que permaneciera ingresado en un centro hospitalario bajo custodia policial porque intentó suicidarse tras el apuñalamiento.

De este modo, el pasado 9 de diciembre una mujer de 57 años era herida supuestamente con arma blanca por su pareja sentimental en el interior de una vivienda de Ayamonte. Una vez asistida por los servicios sanitarios fue trasladada al centro hospitalario, aunque no existía riesgo para su vida.

Tras tener conocimiento de los hechos, la Guardia Civil inició un operativo para la localización del supuesto autor de la agresión, que fue finalmente localizado poco después de intentar quitarse la vida tras lanzarse al vacío desde un tejado.

La persona que fue identificada como la entonces pareja sentimental de la víctima, fue detenida y bajo custodia policial en el centro hospitalario, recuperándose de las heridas sufridas a consecuencia del intento de suicidio.

Además, al detenido le constan antecedentes por un caso de violencia de género que tuvo lugar en el año 2021 contra la misma víctima, hechos por cual fue también detenido y se establecieron medidas de protección, pero actualmente, la víctima no disponía orden de protección en vigor y habían reanudado su convivencia.