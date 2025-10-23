La producción de la IGP 'Garbanzo de Escacena' cae un 63% por las lluvias del primer cuatrimestre

ESCACENA DEL CAMPO (HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

La producción de garbanzos en la zona de campiña de las provincias de Huelva y Sevilla que pertenece a la Indicación Geográfica Protegida 'Garbanzo de Escacena' ha experimentado en 2025 la "mayor caída" porcentual desde que este organismo inició su actividad en 2014.

Según ha indicado la IGP en una nota, las "intensas" lluvias del primer cuatrimestre del año afectaron "de forma especial" a la fase de cultivo y desarrollo de esta legumbre, "lo que ha provocado que la recolección de garbanzos se haya cerrado con una producción de 294.620 kilogramos, un 63 por ciento menos que la alcanzada en 2024, cuando se obtuvieron 798.298 kilogramos".

La incidencia de estas lluvias "abundantes y continuadas" han afectado "de forma negativa" a la siembra del garbanzo y su desarrollo, ya que es una planta adaptada a clima seco, que no necesita mucha agua de lluvia y que es "muy sensible" al exceso de humedad. Hay que tener en cuenta que la siembra de las semillas de garbanzos se realiza a principios de año. Entre enero y marzo de 2025 se superaron en la zona los 500 litros por metro cuadrado de agua de lluvia, la media prevista para todo un año.

Esta situación generó un "encharcamiento excesivo" del suelo, lo que provoca "asfixia radicular y debilita la planta", además de que la humedad "favorece la aparición de enfermedades fúngicas, como la rabia del garbanzo (Ascochyta rabiei) o Phytophthora", ha señalado la IGP, que añade que, además, "el exceso de agua retrasó la propia siembra y durante la floración dificultó la polinización, reduciendo el cuajado de vainas, alargando el ciclo del cultivo y retrasando la maduración".

Por ello, lamenta que el resultado ha sido esta "alta reducción" del volumen de producción, "teniendo en cuenta que para la comercialización solo pueden seleccionarse aquellos garbanzos cultivados en el territorio de la IGP 'Garbanzo de Escacena' que cumplan todos los criterios de calidad, tamaño, calibre y propiedades que determina esta figura de protección europea".

La Indicación Geográfica Protegida ha señalado que esta situación ha supuesto "un duro golpe" para los productores de garbanzos, ya que "se repite la situación vivida en 2023". "Hace dos años fueron la sequía y la ausencia total de lluvias las circunstancias que provocaron también otra reducción sensible de la producción ya que se obtuvieron 240.710 kilogramos de garbanzos, la cifra más baja desde el inicio de los registros en 2014 cuando comienza su actividad este Consejo Regulador", ha remarcado.

Los responsables de la IGP 'Garbanzo de Escacena' han señalado que su "máximo temor" es que la incidencia de estas dos campañas "negativas" y "tan seguidas" de producción de garbanzos pueda desincentivar el cultivo de esta legumbre en la nueva campaña 2026, en favor de otros cultivos. Por ello, el organismo trabaja ya en un plan que "permita hacer atractiva la producción de garbanzos en esta zona, la única de Andalucía que tiene una Indicación Geográfica Protegida en todo el sector de las legumbres".

La IGP 'Garbanzo de Escacena' certifica desde el año 2014 la calidad superior y el origen del garbanzo blanco lechoso, de categoría Extra que se cultiva en un territorio de campiña entre las provincias de Huelva y Sevilla, a las puertas del Parque Nacional de Doñana y del océano Atlántico. Con este certificado de calidad, la IGP 'Garbanzo de Escacena' trabaja para que las empresas y marcas que comercializan este garbanzo --Campo de Tejada, Legumbres Pedro y Legumbres Luengo-- puedan garantizar al consumidor que está comprando uno de los mejores garbanzos del mercado.

Los municipios de esta IGP que concentran más tierras de cultivo dedicadas al garbanzo son Escacena del Campo y Paterna del Campo, donde existe una tradición vinculada a esta actividad y a la cocina del garbanzo con recetas propias. No obstante, la zona de producción está formada también por los municipios de Manzanilla, Villalba del Alcor, La Palma del Condado y Villarrasa en la provincia de Huelva; y Castilleja del Campo, Aznalcóllar, Sanlúcar la Mayor, Albaida del Aljarafe y Olivares.