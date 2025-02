Profesionales del Juan Ramón Jiménez de Huelva se concentran ante "la situación límite" del hospital

HUELVA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Numerosos profesionales de todas las categorías sanitarias, unas 300 personas según datos de la Policía Nacional, han protagonizado este lunes una concentración a las puertas de Consultas Externas por "la situación límite" que aseguran que se está viviendo en el centro hospitalario y han indicado que "las carencias se están dando en todos lados".

De este modo, el portavoz de los trabajadores, Christian Garrido, enfermero del centro hospitalario, ha aclarado a los medios que la concentración ha surgido de "manera espontánea y no está ligada a ningún partido ni sindicato", ya que "la situación es límite".

Así, ha señalado que el pasado jueves creó un grupo en una red social "en el que ya están inscritos 500 personas y cada uno reclamando algo". "Todas las personas pedían que luchemos por cosas en cada servicio, en cada unidad, de cada categoría, de todos los profesionales que hay de mantenimiento, limpieza, etc.", ha comentado.

De este modo, ha señalado que "la carencias están en todos lados, desde plantilla hasta materiales, pasando por el propio centro que se ha quedado pequeño", toda vez que ha remarcado que esta situación "está siendo todo a costa, primero, de la salud de los pacientes", ya que hay "personas esperando 24 y 48 horas, algo inhumano".

"Los pacientes se tienen que traer una silla porque no tienen, ni hay cama ni sitio de observación ni sillones, e incluso gente por los pasillos. Esto es algo ya que ha llegado a una situación límite", ha aseverado el portavoz.

Asimismo, ha reiterado que una de las "principales reclamaciones" se encuentra en la plantilla "como enfermeros, médicos, personal sanitario, no sanitario, celadores, hasta el mantenimiento", de hecho ha indicado que "la limpieza, que es una subcontrata, está también con una sobrecarga de trabajo impresionante". "Somos una cadena y en todos los engranajes está faltando gente, por lo que no hay quien lo soporte porque falla desde el primer eslabón. Los gerentes, la delegada, la consejera de salud no reconocen los problemas, luego no hay ningún tipo de solución. Entonces esto es lo único que podemos hacer", ha reclamado.

Por otra parte, Garrido ha asegurado que la Gerencia del hospital se ha querido reunir con los trabajadores, pero ha señalado que "llevan desde abril de 2024 y le remitimos una carta sobre la situación del hospital, pero seguimos esperando respuesta", por lo que se ha preguntado que si "ya hoy se va a resolver todo". "Ahora que estamos aquí, toda la gente, sin miedo, que nos escuchen. Ya no queremos reuniones en la que nos van a prometer cosas que no van a cumplir", ha aseverado.

En este sentido, el portavoz ha expresado su alegría por "la respuesta que ha tenido la concentración", sobre todo porque ha sido "espontánea", por lo que no ha dudado en que "esto es un pequeño comienzo" y seguirán con las concentraciones "si hace falta".

"SATURACIÓN CRÓNICA"

Por su parte, el presidente de la Asociación Onubenses Unidos por una Sanidad Pública de Calidad (Onusap), Diego Mora, que ha estado presente en la concentración, ha señalado que la respuesta de los profesionales a la concentración ha sido "asombrosa", pero "era de esperar", porque "la situación este año ha llegado a un punto límite e insostenible".

"La saturación de este hospital es ya crónica porque la falta de personal está poniendo en peligro no solo nuestra salud mental y nuestra salud laboral, sino la seguridad de los pacientes. Hemos atravesado un límite que nunca deberíamos haber atravesado, por lo que la gente ha explotado espontáneamente sin apoyo de sindicatos, de partidos ni de nosotros (por Onusap). Ha sido una manifestación espontánea que a nosotros nos abruma y nos parece que ha llegado el momento de que hagamos algo. Nadie lo va a hacer por nosotros y sobre todo por los pacientes", ha manifestado.

Por ello, Mora ha mostrado su convencimiento de que es "un antes y un después", ya que la Junta, por ejemplo, "ha retrasado el plan de alta frecuentación que permite más contratos hasta el último momento basándose en cifras estadísticas de incidencia de la gripe", pero "sin tener en cuenta cómo nos llegan esos pacientes", ya que "puede ser una incidencia muy pequeña, pero con pacientes más complejos", pero "eso no se tiene en cuenta a la hora de contratar".

"Hemos atravesado un límite, pero estoy convencido que la Gerencia va a responder, tiene que responder. Pero si no lo hace, seguiremos, haremos asamblea y nos veremos aquí de cuando en cuando", ha finalizado.