La provincia de Huelva realiza una campaña turística en espacios icónicos de grandes capitales europeas

Campaña turística de Huelva en Madrid. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Huelva se encuentra presente en algunos de los espacios urbanos "más emblemáticos" de Europa con la puesta en marcha de una "ambiciosa" campaña de promoción turística impulsada por la Agencia Destino Huelva, que durante los próximos meses llevará la imagen del destino a ciudades estratégicas de España, Portugal y Reino Unido.

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, junto al diputado de Turismo y presidente de Destino Huelva, Emiliano Cabot, han visitado los soportes instalados en la céntrica plaza de Callao, uno de los enclaves publicitarios de mayor visibilidad de España, donde miles de personas contemplan cada día la nueva imagen promocional de la provincia. Han asistido también la diputada Carmen Díaz y el alcalde de Beas, José Leñero, ha indicado la institución provincial en una nota.

La acción forma parte de una gran campaña de publicidad exterior que tendrá presencia en Madrid, Sevilla, Bilbao, Lisboa, Oporto y Londres, y que comenzó a finales de agosto en el aeropuerto de Sevilla para extenderse posteriormente a algunos de los principales espacios urbanos, comerciales y de movilidad de Europa.

Durante la primera quincena de octubre, la campaña podrá verse en Gran Vía y en las pantallas de Callao, uno de los escaparates publicitarios "más reconocidos" del país, desde donde Huelva se proyecta ante residentes, turistas y visitantes internacionales.

Bajo el concepto creativo 'Érase una vez Huelva: una provincia de cuento', la campaña presenta la provincia como un destino "extraordinario, sorprendente y aún desconocido" para muchos viajeros, convirtiendo precisamente ese carácter "auténtico y no masificado" en uno de "sus principales valores diferenciales".

La propuesta se inspira en el universo de los cuentos para invitar al visitante a descubrir una tierra "real, diversa y llena de experiencias únicas", utilizando imágenes de gran fuerza visual capaces de captar la atención en espacios de enorme tránsito y generar "el deseo de conocer el destino".

Tras su paso por Madrid, la campaña continuará en el aeropuerto de Faro hasta finales de año; Lisboa, donde el destino contará con un amplio circuito de pantallas digitales distribuidas por distintos puntos estratégicos de la capital portuguesa, y con la presencia de Huelva también en el histórico tranvía de Oporto, completando así un recorrido por algunos de los espacios de mayor visibilidad turística y comercial de Europa. En Sevilla y Bilbao, la imagen de Huelva recorrerá ambas ciudades a través de sus tranvías hasta principios de noviembre.

El despliegue internacional tendrá uno de sus momentos más destacados en Londres, coincidiendo con la celebración de la World Travel Market (WTM), una de las ferias turísticas más importantes del mundo. La provincia estará presente en lugares tan emblemáticos como Piccadilly Circus y Carnaby Street, en pleno corazón de la capital británica y a escasos metros de Oxford Street y Regent Street, mediante dos grandes pantallas publicitarias.

A esta presencia se sumarán soportes en estaciones de metro, autobuses y taxis, multiplicando el alcance de la campaña y el contacto con potenciales visitantes y profesionales del sector turístico internacional.

Durante la visita a la campaña instalada en Madrid, el presidente de la Agencia Destino Huelva ha destacado que esta iniciativa supone "un paso decisivo para reforzar el posicionamiento de Huelva en mercados prioritarios y acercar nuestra oferta turística a millones de potenciales visitantes, mostrando una provincia auténtica, diversa y con un enorme potencial por descubrir".

Con esta acción, la Agencia Destino Huelva continúa avanzando en su estrategia de promoción nacional e internacional, situando a la provincia en algunos de los escenarios urbanos "más icónicos· y consolidando su imagen como un destino "singular, sostenible y lleno de experiencias únicas".