La provincia de Huelva registra 1.180 defunciones en el cuarto trimestre de 2025, un 3% más que el año anterior

Archivo - Vista aérea de la ciudad de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Huelva registró en el último trimestre de 2025 un total de 1.180 defunciones de personas residentes en los diferentes municipios onubenses, lo que supone un aumento del 3% que en el mismo periodo de 2024, cuando murieron un total de 1.145 personas.

Según los datos publicados recientemente por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), consultados por Europa Press, la mayor parte de las defunciones, 303, se produjeron por algún tipo de tumor, que supone un descenso del 10% con respecto al año anterior, o por enfermedades del sistema circulatorio --294--, un ligero aumento con respecto al mismo periodo de 2024 (303).

Se da la circunstancia que estas dos causas de muerte también son las mayoritarias a nivel andaluz, puesto que fueron 5.122 los andaluces fallecidos por algún tumor, mientras que 4.748 personas de Andalucía murieron a causa de alguna enfermedad del sistema circulatorio.

Asimismo, en el último trimestre de 2025 en Andalucía ocurrieron 18.893 defunciones, un 2,7% más que en el mismo trimestre del año anterior. Las defunciones de hombres aumentaron un 3,0% y las de mujeres lo hicieron en un 2,4%.

Con respecto a las muertes por tumor, el que causó un mayor número de muertes en Huelva fue el de traquea, de los bronquios y del pulmón, con 69 casos (cuatro casos más con respecto al año anterior); seguido del de colon, con 34 (un menos que 2024); del de mama (16); del sistema linfático (15); de vejiga (13); del de páncreas (13); del recto (12);

Por otra parte, 68 personas fallecieron por enfermedades cerebrovasculares, mientras que 65 lo hicieron por enfermedades hipertensivas; 55 relacionadas con el sistema digestivo y 62 por enfermedades del corazón. Además, 49 onubenses perecieron por enfermedades relacionadas con Alzheimer, 49 por enfermedades isquémicas del corazón y 44 por enfermedades del sistema respiratorio.

De otro lado, 40 se produjeron por una paro cardiaco; 33 por diabetes mellitus; 32 por enfermedades del sistema genitourinario; 29 por neumonía; 28 por enfermedades del sistema nervioso; y 25 por infarto agudo de miocardio.

Asimismo, 23 personas fallecieron por trastornos mentales; 21 por insuficiencia cardiaca; 21 por enfermedades crónicas de las vías respiratoias inferiores; 16 por influenza (gripe); 15 por otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; 15 por otras enfermedades endocrinas; 15 por otras enfermedades de los vasos sanguíneos; y 15 por cirrosis.

Por otra parte, los suicidios y lesiones autoinflingidas causaron 15 decesos, las caídas accidentales fueron 13; los ahogamientos, sumersión y sofocaciones accidentales provocaron cinco muertes; y cinco personas por agresión (homicidio).

Asimismo, los fallecimientos se dieron en mayor medida en hombres, al registrarse un total de 624 decesos, por 556 entre mujeres. Además, la causa de muerte más común entre los hombres fue por algún tipo de tumor, misma causa que entre las mujeres.

El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, en colaboración con la Unidad Estadística y Cartográfica de la Consejería de Salud y Consumo, elabora trimestralmente las Estadísticas de Defunciones por Causas de Andalucía (EDCA), que proporcionan resultados provisionales de las defunciones inscritas en Andalucía según estructura por sexo, edad y causa de defunción asignada aplicando los criterios de codificación de la Organización Mundial de la Salud. Esta información se facilita por lugar de residencia. Estas estadísticas ofrecen también información anual.