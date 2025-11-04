Un proyecto de la UNED busca la reinserción de internos de la cárcel de Huelva a través del desarrollo personal

Presentación del proyecto de la UNED en la cárcel de Huelva. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN HUELVA

HUELVA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno, María José Rico, ha presentado el proyecto 'Encuentros que transforman. Diálogos que inspiran', con el lema 'Educación, cultura y palabra en contextos de privación de libertad', desarrollado por Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Huelva (UNED) y el centro penitenciario en el marco del Proyecto OpenDoors del Vicerrectorado de Internacionalización y Agenda 2030, que busca ayudar en la reinserción de presos a través del desarrollo personal.

Según informa la Subdelegación en una nota, las personas privadas de libertad se enfrentan a un contexto de "ruptura social, afectiva y formativa" y que "pese a los esfuerzos de reinserción institucional, el acceso a experiencias culturales significativas, referencias humanas positivas y procesos de reflexión personal suele ser limitado".

Por ello, el director del centro asociado, Francisco Jiménez, ha resaltado que el proyecto presentado es "pionero, bastante ambicioso e ilusionante" y que ha sido apoyado "ampliamente" por el centro penitenciario, en especial su director, Raúl Barba, así como por la subdelegada del Gobierno, y ha explicado que tiene un fin "exclusivamente social, y totalmente altruista", por medio del cual UNED manifiesta su voluntad de ser "parte activa de la sociedad onubense".

Asimismo, ha animado a los estudiantes de la UNED en el Centro Penitenciario de Huelva y todos aquellos que no son a día de hoy estudiantes a que "se comprometan con ellos mismos a realizar unos estudios universitarios como meta a conseguir, de cara a su reinserción en la sociedad".

En definitiva, se pretende transmitir a todos los internos un "fuerte grado de motivación" en aras de "conseguir una superación personal y encauzar su vida personal, familiar y laboral" y afirmó que la presencia de la UNED de forma más activa en el centro penitenciario "servirá o contribuirá para conseguir estos retos".

"Los internos no solo necesitan ocupación del tiempo, sino vivencias que le hablen al corazón, a la mente y a la esperanza", han reseñado en la presentación, donde se ha remarcado que 'Encuentros que transforman. Diálogos que inspiran' es una propuesta "sencilla, viable y profundamente humana, con un enfoque transversal de cultura, motivación, pensamiento crítico, inclusión y libertad interior".

Como objetivo general se plantea "fomentar el desarrollo personal, emocional y social de las personas internas a través de encuentros con referentes culturales, sociales y profesionales que actúen como motores de inspiración y reflexión" y, como específicos, "ofrecer referentes reales y humanos que transmitan valores de superación, esfuerzo, creatividad y transformación; favorecer el pensamiento crítico, la expresión emocional y la escucha activa; romper la rutina del entorno penitenciario con propuestas educativas significativas; apoyar el proceso de reinserción desde la cultura, la palabra y el ejemplo; contribuir a una visión digna y enriquecedora de la educación en contextos de exclusión".

La metodología será de una sesión presencial mensual con un ponente invitado y un espacio posterior de diálogo, con una duración aproximada de cada encuentro de entre 60y 90 minutos.

La primera sesión se llevará a cabo este miércoles, 5 de noviembre, y contará con la participación del artista urbano y referente del mundo del graffiti como es 'Manomatic', un creador onubense con una amplia trayectoria que ha colaborado con numerosas instituciones. Los temas tratados, serán 'Escritura y libertad'; 'Deporte y superación'; 'Música como vía de expresión'; 'Cultivar la mente'; 'Arte y emociones'; 'Contar la vida humor'; 'El poder de la palabra'; 'Oficios con alma' y 'Educación para la libertad'.

Rico ha añadido que el fundamento de los proyectos de Instituciones Penitenciarias con universidades es "la rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad, que se articula a través de la colaboración en áreas como la investigación, la formación, la investigación aplicada y la implementación de programas específicos para mejorar las condiciones penitenciarias y fomentar el desarrollo de habilidades y competencias".