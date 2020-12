Una prueba de ADN confirma la posible paternidad no reconocida de un empresario fresero de Huelva ya fallecido

HUELVA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un análisis de ADN realizado a los huesos de un empresario fresero de Huelva fallecido hace diez años ha confirmado la posibilidad, en un 99 por ciento, de que sea el padre de una mujer de Cartaya que no fue reconocida legalmente en vida por el mismo, por lo que ahora, la demandante irá a juicio y podría recibir la mitad de una herencia valorada en unos dos millones de euros.

Así lo ha indicado a Europa Press en abogado de la mujer, Fernando Osuna, quien ha apuntado que la exhumación del cadáver para realizar la prueba fue llevada a cabo el pasado mes de julio en el cementerio de La Soledad de Huelva capital y el análisis del forense arrojó el resultado anteriormente mencionado, por lo que, con las pruebas científicas, considera que el juicio, que espera que se celebre entre marzo y abril de 2021 en Huelva, se ganará "fácilmente".

En este punto, Osuna ha señalado que el nacimiento de esta mujer se produjo fruto de las relaciones íntimas mantenidas por el empresario fuera del matrimonio con una de sus trabajadoras. Asimismo, el fresero, según ha detallado el abogado, tiene un hijo fruto de su matrimonio y "otro hijo tampoco reconocido y de otra relación extramatrimonial con otra trabajadora, pero que no ha interpuesto demanda por este asunto", por lo que la herencia se dividiría entre dos en caso de ganar el pleito.

En este punto Osuna ha explicado que este empresario no negaba ser el padre biológico, después de que en vida se hiciera de forma particular la prueba de ADN "que dio un porcentaje muy alto", pero que "esa prueba se guardó" y el hombre "no reconoció a la hija de la trabajadora".

A pesar de ello, "mientras tuvo una buena relación con las trabajadoras, ejerció como padre de los menores y los mantenía económicamente", aunque posteriormente "se desentendió de la economía de los mismos".

Además de las pruebas de ADN, realizadas bajo control judicial, el abogado ha subrayado que tienen otras pruebas como testigos, así como ha resaltado "el parecido físico de la mujer con su presunto padre biológico".

En este punto, Osuna indicado que la trabajadora, madre de la demandante, pedía al fresero "continuamente" que cumpliese "lo que le había prometido" que era "arreglar los papeles de la niña", respondiendo el empresario "que ya lo haría", una situación que "creó tensión en la relación al ver que no cumplía con lo prometido".