El PSOE acusa a la Junta de "nefasta gestión" en Dependencia, que "tiene a 2.500 personas en lista de espera" en Huelva

La diputada provincial del PSOE de Huelva Rosa Tirador. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada provincial del PSOE de Huelva Rosa Tirador ha acusado a la Junta de Andalucía de "nefasta gestión" en Dependencia, que "mantiene a 2.500 personas aguardando en lista de espera en Huelva". Así lo ha expuesto a las puertas de la Delegación territorial de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, donde ha criticado "la situación que atraviesan las personas en situación de dependencia y sus familias".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Rosa Tirador ha contrapuesto "dos modelos claros", ya que mientras que el Gobierno de España "amplía derechos, amplía autonomía y pone encima de la mesa recursos con la reforma de la ley de la Dependencia", Andalucía "no es capaz de garantizar que esos derechos lleguen tiempo a los andaluces".

"La dependencia no puede abordarse solamente desde una perspectiva asistencial o como un simple expediente administrativo, como así lo entiende el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ya que atender a una persona significa darle todos los recursos necesarios para que esa persona pueda decidir por sí sola de lo que quiera hacer con su vida", ha subrayado.

"Para las familias estamos hablando de la vida de las personas y de sus familiares. No podemos permitir que una persona dependiente tenga que esperar 500 días a que una Administración sea capaz de tramitar una ayuda", ha reprochado.

Por ello, Rosa Tirador ha reclamado al presidente de la Junta que "deje de pedir recursos al Gobierno de España y empiece a gestionar los recursos que ya han llegado a la comunidad", y ha exigido explicaciones sobre su aplicación, "porque no lo vemos en la reducción de las listas de espera, ni en el incremento de las plazas, ni en la ayuda a domicilio, ni en la asistencia personal ni en los equipos de valoración".

Por ello, Rosa Tirador ha reclamado a Moreno que "reduzca las listas de espera, cumpla los plazos de tramitación, incorpore más profesionales y garantice el acceso efectivo a los nuevos derechos contemplados en la reforma del sistema".

Así, se ha preguntado "cuántas prestaciones se han reconocido en la provincia sobre el cuidado personal", a lo que ha respondido que "cero". "Cuando el cuidado personal de las personas dependientes lo ha puesto el Gobierno de España en el centro con la nueva reforma de la Dependencia, Andalucía lo ha dejado en la cola".

"Es muy duro que una persona dependiente fallezca sin que le sea reconocida esta ayuda, porque cuando hablamos de dependencia podemos hablar de plazos administrativos, pero la vida de las personas no entiende de plazos administrativos", ha concluido.