PSOE acusa al PP de "romper la igualdad territorial" en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche de Huelva

FUENTEHERIDOS (HUELVA), 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Huelva y senadora, María Eugenia Limón, ha acusado al Partido Popular de "romper la unidad territorial" en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, una comarca cuyos habitantes, según ha lamentado, "están viviendo ligados a los problemas derivados de la despoblación y a las carencias en los servicios públicos esenciales, como son la educación y la sanidad".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Limón ha puesto en evidencia "el abandono al castañar, al encinar y a la industria del cerco ibérico", sectores "clave" para esta zona norte de la provincia.

"Para el PSOE es importante trabajar por una comarca que ha sido olvidada por la Junta y tenemos que poner especial interés por los momentos que están pasando, atender sus demandas y la conservación de los ecosistemas que se dan en la zona", ha remarcado la socialista.

Por ello, María Eugenia Limón ha reprochado al PP que diga, en el contexto político nacional, que España "se rompe, que no hay igualdad de oportunidades, cuando los que están rompiendo los territorios son ellos, cuando hay comarcas tan desintegradas como la Sierra de Aracena y Picos de Aroche".

"Si echamos la vista atrás y pensamos en los alcaldes y alcaldesas y tenemos que hablar de los servicios públicos, de la sanidad. Podemos ver a las puertas de los centros de salud el cartel de no hay médico, no hay pediatra o que no se pueden cubrir las bajas y se tienen que trasladar al hospital más cercano. Vemos cómo se cierran unidades educativas, cómo eliminan el transporte escolar a los diferentes municipios, que están cerrando la Formación Profesional, algo tan importante para esta comarca", ha aseverado.

En cuanto a las oportunidades laborales y de desarrollo económico, se ha referido a la situación del castañar, a la que ha hecho referencia el alcalde de Fuenteheridos, Raúl Pérez, que ha apuntado a la "necesidad de las ayudas, que la Junta de Andalucía lleva ya cinco años con ellas metidas en un cajón" y ha agradecido la presencia del Grupo Socialista Parlamentario y del partido para abordar la problemática de la comarca.

Al respecto, la secretaria general socialista ha señalado que se trata de "una de las fuentes de riqueza y generación de empleo, que afecta a más de 5.000 hectáreas de secano que a día de hoy están viendo mermada su producción, esa conservación que necesita este ecosistema del castañar".

"Por tanto, necesitamos de la implicación de todas las administraciones, pero especialmente de la Junta, competente en esta materia, que desarrolle el plan del castañar y ponga encima de la mesa las ayudas que necesitan los agricultores en este sentido. Hemos hablado con ellos y nos dicen que en esta primera recolección más temprana no se están recogiendo suficientes castañas y esa es la previsión que tienen en los meses próximos, una reducción de más del 50%, la peor cosecha de toda la historia del castañar".

Así, Limón ha manifestado que los socialistas quieren "tender la mano a los alcaldes y alcaldesas, a los ciudadanos, a los agricultores", porque "necesitan un plan de apoyo que ayude económicamente al castañar y a la conservación de este ecosistema y a la diversificación de esta zona afectada día tras día con una actuación que no se realiza en este espacio natural".

"Por ello, vamos a exigir, de la mano de los alcaldes y alcaldesas, a la Junta de Andalucía que ponga en marcha medidas y no olvide un territorio tan importante como la Sierra que, a día de hoy, la tiene olvidada en cuanto a servicios públicos, desarrollo económico, generación de empleo y de riqueza", ha terminado.