El PSOE alerta de que el Ayuntamiento de Huelva está "al borde del precipicio económico" por "las facturas impagadas"

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Huelva, Francisco Baluffo. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en el Ayuntamiento de Huelva ha alertado este martes del "grave deterioro" de la situación económica municipal bajo el mandato del PP, que "empieza a dar pasos muy preocupantes que sitúan al Consistorio al borde del precipicio económico", debido a " 7,5 millones de euros en facturas impagadas y fuera del plazo legal".

Así lo ha trasladado el portavoz socialista, Francisco Baluffo, en una rueda de prensa en la que ha expuesto datos oficiales conocidos en el pasado Pleno y que, a juicio del PSOE, "dibujan un horizonte inquietante y hacen saltar todas las alarmas", según ha indicado la formación en una nota de prensa.

En este sentido, el PSOE ha criticado que, "según los datos de liquidación del tercer trimestre", en septiembre "existían 841 facturas fuera del plazo legal de pago por un importe total de 7,5 millones de euros". "Facturas que afectan a empresas, autónomos y proveedores que están financiando con su propio bolsillo la falta de planificación del equipo de Gobierno", ha aseverado.

Por ello, para los socialistas esta situación es "un síntoma claro de que algo se está gestionando mal". Por otro lado, el último dato oficial del Ministerio de Hacienda correspondiente al mes de septiembre, sitúa ya el Periodo Medio de Pago a Proveedores en "57 días, casi el doble del límite legal".

Frente a esta cifra, los socialistas han subrayado que el anterior Gobierno municipal dejó este indicador "en 24,3 días, muy por debajo del máximo permitido, lo que evidencia que en solo dos años y medio de gestión del Partido Popular el retraso en los pagos ha aumentado en 33 días, una primera gran señal de alarma sobre el estado real de las cuentas".

Por otro lado, los socialistas han señalado el "elevado gasto" en publicidad y propaganda, que "ya superaba los 6,5 millones de euros en septiembre". "Mientras se retrasa el pago a quienes nos ayudan a garantizar los servicios esenciales, Pilar Miranda prioriza el autobombo, las fotos y los titulares. Esta alcaldesa está obsesionada con la propaganda y la campaña permanente", ha afirmado Baluffo.

Por ello, el portavoz socialista ha advertido de que estas señales "recuerdan etapas pasadas que ningún onubense quiere volver a vivir". Así, han recordado que "tras 20 años de gobiernos del Partido Popular, el Ayuntamiento alcanzó los 400 millones de euros de deuda y una situación de ruina económica que obligó al rescate por parte del Gobierno de España". "Una deuda que lastró durante años la capacidad de inversión, de desarrollo y de prestación de servicios públicos", han insistido.

El Grupo Municipal Socialista ha defendido que, "con una gestión rigurosa, responsable y muchas veces difícil, su etapa al frente del Consistorio permitió estabilizar las cuentas, pagar a proveedores en plazo, recuperar la credibilidad institucional y sentar las bases de la recuperación económica", un camino que ahora, "se empieza a desandar en muy poco tiempo", ya que la alcaldesa "ha optado por la vía más cómoda y menos justa: subir todos los impuestos municipales".

En este sentido, los socialistas han señalado que se ha pedido "un esfuerzo extra" a las familias, a los autónomos y a las pequeñas empresas, "sin que esa subida se haya traducido en una mejora económica del Ayuntamiento". "Los onubenses pagan más, pero el Ayuntamiento paga peor", han resumido.

"1,5 MILLONES NO DISPONIBLES"

Por otro lado, desde el PSOE han criticado también un hecho "de extrema gravedad" conocido en el pasado Pleno municipal, cuando el equipo de Gobierno "declaró no disponibles casi 1,5 millones de euros destinados al pago de las nóminas de los trabajadores del Ayuntamiento". Para el PSOE, se trata de un hecho "absolutamente insólito" que "pone en cuestión el verdadero estado de las cuentas municipales y deja en evidencia que la realidad económica dista mucho del discurso triunfalista del Partido Popular".

Los socialistas han señalado además que, según el propio informe de Intervención, el Gobierno local "infló los ingresos previstos en el presupuesto de este año apoyándose en previsiones falsas". Por el ello, el POSE le ha preguntado a Pilar Miranda "de dónde piensa sacar los recursos necesarios para garantizar el pago de las nóminas".

Así, el PSOE ha insistido en que estas son "las consecuencias directas de inflar presupuestos, de vender humo y de priorizar la propaganda frente a la gestión rigurosa". A su juicio, "da la sensación" de que para el Partido Popular "es más importante anunciar que gestionar, el titular que la salud económica del Ayuntamiento y la imagen que la solvencia del Ayuntamiento".

Por todo ello, el PSOE ha exigido "explicaciones claras y detalladas" sobre "por qué se ha disparado el periodo medio de pago, por qué hay 7,5 millones de euros en facturas sin pagar y fuera de plazo, por qué se prioriza el gasto en propaganda frente al pago a quienes contribuyen a sostener los servicios municipales y qué plan tiene el Gobierno del PP para evitar que el Ayuntamiento vuelva a una situación de colapso financiero".

Finalmente, el Grupo Municipal Socialista ha recalcado que van a "fiscalizar cada euro, cada contrato y cada decisión económica, y que alertarán cada vez que detecten que Huelva vuelve a caminar hacia el borde del precipicio", porque, han subrayado, "esto no va de siglas ni de partidos, sino del futuro de la ciudad".