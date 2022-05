PSOE alerta del "riesgo" de incendios en Huelva por el "abandono" de la Junta y "se compromete" a recuperar inversiones

NIEBLA (HUELVA), 5 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha alertado del "riesgo" de incendios en Huelva por "el abandono total y absoluto del patrimonio forestal por parte del Gobierno de Juanma Moreno". Así lo ha asegurado el secretario de Medio Ambiente y Política Forestal de la Ejecutiva socialista en la provincia, Miguel Ángel Curiel, en una visita realizada a Niebla, junto a la alcaldesa de la localidad, Laura Pichardo.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Curiel ha incidido en que Huelva cuenta con "un gran patrimonio forestal", de hecho es "la provincia más arbolada" de toda la región andaluza que, "desgraciadamente, está sufriendo la dejadez de la Junta de Andalucía que desde el primer minuto obvió y eliminó la Consejería de Medio Ambiente, y estos son los resultados de esta decisión, cuando no crees en el medio ambiente ni en la política forestal ocurren estas cosas".

En este sentido, el secretario de Medio Ambiente y Política Forestal del partido ha aseverado que "los planes anuales de ordenación están todos caducados, los planes anuales de aprovechamiento todavía no han llegado a los ayuntamientos y no hay inversiones en materia forestal".

"No se puede mantener un monte con mensajes grandilocuentes y al final todos vacíos. Desgraciadamente, esto es lo que hemos tenido durante tres años y medio, el abandono total de nuestro patrimonio forestal y el consiguiente riesgo de incendios", ha criticado.

Por ello, el también candidato número seis por el PSOE de Huelva al Parlamento andaluz ha adelantado que "hay un compromiso real del PSOE de Andalucía y de Huelva por la regularización de los planes de ordenación, los de aprovechamiento y las inversiones reales en el patrimonio forestal. Los montes necesitan de un mantenimiento, conservación y trabajo y la Junta, con Juanma Moreno, no ha hecho nada de eso".

"En el año 2021, de tres millones que había en presupuesto para el plan de lucha biológica y el plan de lucha contra las plagas, el Gobierno andaluz se gastó cero euros, es decir, conservación de nuestro patrimonio forestal, cero euros. Eso ha hecho que pueblos que tienen pinar, como Niebla o Hinojos, estamos empezando a sufrir el ataque de la procesionaria porque, por primera vez, no ha habido un tratamiento contra este animal en la provincia, al igual que tampoco ha habido absolutamente nada para el mantenimiento y la conservación", ha señalado.

Al respecto, Miguel Ángel Curiel ha subrayado que conservar los montes es "sacar el máximo aprovechamiento dentro de la sostenibilidad permitida a través de esos planes anuales de ordenación".

"Como lamentablemente no lo tenemos, ese plus que disponen los ayuntamientos con patrimonio forestal, hoy por hoy no se está sacando y no podemos entender que ese recurso que tiene la Junta con tantas y tantas hectáreas de patrimonio propio no sea capaz de aprovecharlo y sacarle un rendimiento económico", ha enfatizado.

Pero, además, el socialista ha señalado que "a esta situación hay que sumarle que una parte importante de los trabajadores de la administración están en pie de guerra contra el Gobierno de Juanma Moreno, ya que les prometió muchas cosas y tres años después están reivindicando lo mismo".

"Por primera vez, todos los representantes sindicales de una compañía se unen para defender unos derechos que, desgraciadamente, parece ser que van encaminados a una privatización del mayor y mejor dispositivo de lucha contra incendios que tiene España e, incluso, Europa, que es el Infoca", ha añadido.

Por ello, el socialista ha expresado "todo su apoyo y solidaridad" con este colectivo "que está sufriendo, igual que el sector forestal, la dejadez del Gobierno de la Junta, y donde más del 50 por ciento del personal forestal especializado está en el desempleo".

Por su parte, la alcaldesa de Niebla, Laura Pichardo, ha solicitado a la Junta atención por parte de la administración en su municipio, que "tiene un baldío importante, de más de 11.000 hectáreas, y se encuentran totalmente abandonadas".

Asimismo, la regidora ha tachado de "lamentable" que, "a día de hoy, esté caducado el plan técnico de ordenación del baldío, no haya ningún plan de aprovechamiento maderero, que es un recurso importante para el Ayuntamiento para poder tener fondos e invertir tanto en los baldíos como en el municipio", al tiempo que ha asegurado que "siempre preguntando a ver qué clase de actuación se puede tener y no hay respuesta".

Por otro lado, Pichardo ha señalado que "de esas 11.000 hectáreas, más de 5.000 están conveniadas con la Junta de Andalucía, que es el pinar, que hay que aclararlo y ponerlo en condiciones, y no se ha hecho nada".

"La inversión de cero euros en nuestro municipio no es de recibo a puertas de un verano que puede causar destrozos por riesgo de incendios. A esto se le añade otras muchas cosas, como que no hay plan de limpieza de caminos, ni en los campos. No estamos dispuestos a permitir que la administración no ponga los recursos que tiene porque podemos encontrarnos con problemas muy importantes", ha advertido.

DATOS PARO

En otro orden de cosas, Miguel Ángel Curiel se ha referido también a los datos del paro del mes de abril, donde 3.400 personas han encontrado empleo en la provincia, y ha asegurado que esto es "una prueba fehaciente" de que "ya se empieza a ver los resultados de la reforma laboral del Gobierno de España, reforma laboral".

En esta línea, Curiel ha añadido que "una reforma laboral que, por cierto, el PP y el Gobierno de Juanma Moreno no apoyó y ahora quieren sacar pecho de algo en lo que no tienen absolutamente nada que aportar, en tanto y cuanto dijeron que no, despreciando el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y una Reforma Laboral que devuelve la dignidad".

"A la vista está, el empleo forestal se hunde, mientras el empleo en general, por suerte, por la reforma laboral de un Gobierno socialista empieza a ver la luz", ha concluido.