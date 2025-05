El PSOE de Aljaraque (Huelva) exige a la Junta el "refuerzo urgente" del servicio de urgencias en el municipio

ALJARAQUE (HUELVA), 22 (EUROPA PRESS)

El PSOE en el Ayuntamiento de Aljaraque ha destacado que ha conseguido "el apoyo del PP" en una moción presentada para exigir a la Junta de Andalucía el "refuerzo inmediato" del servicio de urgencias del centro de salud del municipio. "Una iniciativa que nace del testimonio directo y preocupante de muchos vecinos que ven cómo su derecho a una atención sanitaria digna está siendo vulnerado", ha indicado el portavoz socialista, Fran Luque.

Así, se ha referido a situaciones de una vecina que recientemente tuvo que esperar "más de una hora" en la sala de urgencias tras una caída "que le inmovilizó la rodilla" y que el "único equipo de urgencias estaba fuera atendiendo una urgencia domiciliaria", algo que "no sucede por primera vez" y que "desgraciadamente, sabemos que no será la última si no se actúa", ha indicado la formación en una nota.

"Estos episodios se repiten con demasiada frecuencia. Cuando el único equipo de urgencias sale para atender un aviso, el centro de salud queda sin personal facultativo, dejando a pacientes, muchos en situaciones críticas, sin atención durante largos periodos de tiempo. Hablamos de personas mayores, de niños, de situaciones de dolor, ansiedad o riesgo", ha lamentado Luque.

Por ello, el socialista ha advertido que "no se trata de una queja puntual, sino de una realidad estructural que requiere una solución inmediata" y ha subrayado que Aljaraque es "un municipio con más de 23.000 habitantes, con núcleos urbanos dispersos y una población creciente", por lo que considera que "no es admisible que se mantenga un único equipo de urgencias de lunes a jueves, como ocurre actualmente".

En esta línea, la moción recogía las de la dotación de un segundo equipo de urgencias "que garantice la atención sanitaria durante todo el horario de funcionamiento del centro" y, al menos, la creación de un sistema de guardia médica adicional para cubrir las urgencias cuando el equipo principal esté desplazado.

"No pedimos privilegios, pedimos justicia. Lo que merece Carmen, lo que merece cada vecino y vecina de Aljaraque, es una sanidad pública a la altura: digna, segura y suficiente", ha incidido.

Por último, ha apuntado que "se ha conseguido arrancar el compromiso del equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento" y ha exigido que se dé trámite al acuerdo plenario "para que no vuelva a dejar las necesidades de los vecinos en la sala de espera". "Callar ante el deterioro de la sanidad pública en Andalucía es ser cómplice del desmantelamiento que está llevando a cabo el gobierno de Juanma Moreno", ha concluido.