El PSOE apunta a que el "problema" de la sanidad pública en Huelva es "el PP" porque "está mucho peor que en 2018"

HUELVA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, ha apuntado este lunes que el "problema" de la sanidad pública en la provincia es "el PP", ya que está "muchísimo peor que en 2018", toda vez que ha lamentado que el delegado de la Junta "llamase oportunistas a los usuarios y profesionales que se manifestaron hace dos semanas pidiendo mejoras en la servicio de salud".

En rueda de prensa, el socialista ha señalado que esta es "la sensación" que tienen los ciudadanos, "un mensaje claro de que el problema de la sanidad pública de Huelva es el PP. "Y lo dicen los ciudadanos, los científicos y las encuestas, ya que el CIS ha publicado cómo la sanidad pública andaluza está muchísimo peor que en 2018, cuando el Partido Popular cogió las riendas de la Junta de Andalucía", ha abundado.

Por ello, ha insistido en que "no solo está peor que en 2018, por más que se repita lo contrario", sino que "el CIS también dice que la sanidad pública andaluza es la peor de toda España". Ante estos datos, Gaviño ha acusado al PP de "poner el ventilador de fango y esparcir suciedad" y "utilizar algunas fórmulas, como el dar ruedas de prensa o pagar publireportajes, para contrarrestar esa información que le hace daño".

Al respecto, el socialista ha hecho mención a una entrevista del delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, a un medio local, que, a su juicio, "está cargada de las falacias y de las torpes mentiras que utiliza el Partido Popular en Huelva".

"El delegado vino a decir cosas como que los profesionales no quieren venir a Huelva porque no les gustan las esquinas. Primero, parece muy infantil la afirmación, pero, además, parece un insulto a los verdaderos profesionales, porque estos no quieren ir a donde se les ofrece contratos precarios, de semanas, de un mes. Por eso se nos han ido la mayoría de los MIR que se han incorporado ahora al sistema sanitario, porque no se les han ofrecido contratos dignos", ha enfatizado.

No obstante, "lo peor" para el socialista es "negar la realidad de que los profesionales que están se quieren ir". "Esa es la gravedad, que perdemos a profesionales porque buscan poder ejercer su profesión con tranquilidad, con dignidad, con toda la profesionalidad que son capaces de dar, sin tenerse que sobreponer a constantes problemas que les plantea la mala gestión de la sanidad pública por parte de la Junta de Andalucía", ha aseverado.

En este sentido, Gaviño ha afirmado que "profesionales hay" pero "se van a la sanidad privada o a otras comunidades autónomas, y las estadísticas permanentemente lo están demostrando", ya que "hay profesionales que están en bolsas de contratación del SAS y llevan años sufriendo, por eso faltan, porque se les está maltratando".

"Decía el delegado de la Junta en la entrevista que ahora se han dispuesto muchos recursos materiales. Decir una verdad a medias también es mentir, porque lo que no cuenta el delegado es que muchos de esos recursos materiales le han venido por fondos que le llegan desde el Estado directamente para adquirir muchas de esas maquinarias que se han puesto a disposición de los ciudadanos. Es más, miente el delegado de una forma burda cuando dice que ahora con ellos en Huelva sí se pueden hacer TAC. Yo me he hecho TAC antes de gobernar el PP", ha valorado.

Al respecto, el socialista ha reprochado al delegado que "lo que no tiene ningún problema en reconocer es que la solución que ellos ven para todos los problemas de la sanidad es la privatización". "Reconocen que solo pueden acabar con las listas de espera si acuden a la sanidad privada, si aumentan los conciertos. Ellos apuestan todo a lo privado, olvidándose de apostar por lo público, por contratar más personal, llenar los hospitales y los centros de salud de personal y poder hacer las pruebas diagnósticas que necesitamos en los centros públicos", ha lamentado.

Asimismo, ha remarcado que el PP "no puede hacer comparaciones", porque "con el Gobierno de Rajoy la provincia sufrió un recorte brutal de las inversiones" y "a fuerza de un esfuerzo único de la Junta se pudieron mantener muchas de las actuaciones en la sanidad pública".

"Entonces, recibíamos 11.000 millones de euros menos de lo que necesitábamos y de lo que merecemos, según el sistema de financiación de comunidades autónomas. En la actualidad recibimos 43.000 millones de euros, más de lo que plantea la financiación. Evidentemente, con el mayor presupuesto de la historia, no poder afrontar de la misma forma los proyectos sanitarios que Huelva necesita es engañar a Huelva, es reírse de Huelva", ha aseverado.

Por otra parte, ha criticado las palabras del delegado de la Junta sobre la concentración de hace dos jueves, ya que "su valoración fue decir que hubo gente porque estábamos en una época de alta frecuentación de gripe y porque había por allí muchos oportunistas", pero el socialista ha insistido en que "en aquella cita había muchos profesionales cansados de las condiciones que les ofrece la Junta de Andalucía para trabajar, y miles de usuarios cansados de esperar".

"A todas esas personas la Junta de Andalucía les ha llamado oportunistas, cuando salimos ese día porque estamos hartos de ver cómo se carga la sanidad pública, de esperar pruebas diagnósticas y de esperar diez días como mínimo para que nos vea nuestro médico de cabecera. Sí, la sociedad de Huelva está harta. Estamos hartos de esperar que llegue un Materno Infantil, del que van a venir a contarnos cómo será y que muchos nos tememos que va a ser otro ataque a la dignidad de esta provincia porque va a ser el centro menos dotado, con menos metros y con menos camas", ha subrayado.

"En resumen, esto es el Partido Popular, echar la culpa a los profesionales y apropiarse de los méritos de otros, es poner la privatización como solución a todo y no escuchar al pueblo. Y ante esto a la ciudadanía nos quedan dos grandes retos. Primero, seguir saliendo a la calle a reclamar nuestros derechos. Y, segundo, nos queda la verdad que nos dicen los datos, que la sanidad pública andaluza es mucho peor que la de 2018 y la peor de España", ha finalizado.