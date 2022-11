PSOE asegura que los profesionales muestran su "disconformidad" por la "situación sanitaria" de Huelva y presupuestos

HUELVA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz por el PSOE de Huelva y portavoz de la Ejecutiva Provincial, Enrique Gaviño, ha asegurado que los profesionales y agentes sociales están mostrando su "disconformidad" tanto por la "situación sanitaria" de la provincia, que "está infradotada de sanitarios", como por los presupuestos de la Junta en esta materia, que los ha calificado de "pobres".

Así se ha manifestado el socialista, en rueda de prensa, ante el desarrollo este martes de la Comisión de Salud y Consumo en el Parlamento andaluz para debatir los presupuestos en esta materia y en la que participan sindicatos, agentes sociales y colectivos sanitarios, los cuales "han expresado al Grupo Socialista que Huelva, evidentemente, está infradotada de sanitarios".

"No tenemos médicos suficientes, de hecho hay especialidades, como por ejemplo neurología, en la que necesitamos urgentemente tener una atención y dejar de derivar. También tenemos necesidades urgentes en cuanto al área materno infantil para evitar que ante una operación sencilla haya que trasladar a un niño a Sevilla", ha explicado.

Asimismo, Gaviño ha señalado que estos profesionales manifiestan "la carencia y la necesidad de inversión en el Capítulo 1" y que "se apuesten por ellos" porque "están cansados de falsos mensajes cuando después no se responde desde la gestión de un gobierno".

Al respecto, el socialista se ha referido a que sobre el Capítulo 1 en los presupuestos "se plantea un incremento de un 3,7%", pero "los derechos laborales que tienen los profesionales sanitarios ya suponen un incremento de un 3,5% con lo cual, si restamos queda tan solo un 0,2% para acometer mejoras en el personal", por lo que para el parlamentario "deja claro que no van a mejorar nada" y los 12.000 sanitarios que ahora el mes de diciembre terminan sus contratos, "nos temernos que tendrán que buscarse la vida en otros sectores o en otras comunidades".

"Están saturados y agotados. Precisamente, uno de los temas que me planteaban era si va a ver alguna respuesta del Gobierno andaluz ahora que vienen las Navidades y que tienen que tomarse sus vacaciones, ya que si no se les sustituye, algunos centros de salud tendrán que cerrar por las tardes como ya ocurrió otras Navidades en Huelva", ha abundado.

En este sentido, el parlamentario onubense ha afirmado que los agentes sociales y colectivos, además, "han manifestado su disconformidad con los presupuestos de la Junta para 2023", ya que son unas cuentas que tienen "una calificación: son pobres", puesto que van a decrecer con respecto del año 2022".

"La política del PP en materia sanitaria, igual que en otras áreas, y los hechos nos lo van demostrando, es pretender derivar cada vez más presupuesto público al sector privado porque entienden que se presta mejor servicio desde ahí y no desde lo público, al revés que los socialistas que entendemos que hay que reforzar el sistema público porque entendemos que este nos hace iguales a todos", ha aseverado.

Por tanto, Gaviño ha afeado que "si vamos entrando en la deriva de ir privatizando poco a poco, llegará el momento en el que la sanidad solo podrá permitírsela quien tenga más dinero en el bolsillo y eso es en lo que estamos totalmente en contra los socialistas".

De este modo, el parlamentario ha subrayado que esta "apuesta por la privatización" se demuestra, a su juicio, en que "crecen las derivaciones y aportaciones", para ello ha puesto el ejemplo del Hospital Virgen de la Bella de Lepe, que presta atención sanitaria hospitalaria a los ciudadanos de la costa de Huelva "a través de un concierto por el que se pagaba antes once millones de euros al año y, después de su ampliación a cinco años, pagamos 40 millones de euros anuales".

"Por tanto se derivan a la sanidad privada en esta provincia solo en ese hospital doscientos millones de euros para los próximos cinco años con el agravio de que, además, no ha incrementado su carta de servicios, no ha crecido su número de profesionales y sigue derivando pacientes de la costa hacia el Hospital Infanta Elena de la capital, con lo cual no hemos mejorado en nada, pero nos sale mucho más caro", ha abundado.

Además, en el apartado de inversiones, según Gaviño, "la cosa no es mucho mejor", puesto que "han destinado ceros euros para algún plan que consiga cita con nuestro médico de cabecera en 48 horas".

Asimismo, en cuanto a inversiones en Huelva estos presupuestos "tienen tremendas carencias", según ha criticado el socialista, y por ello el PSOE ha presentado enmiendas a los presupuestos, ya que "se prevén ceros euros para los chares de Aracena o de Bollullos Par del Condado y una partida ínfima para el de Lepe" lo que significa que "apuestan por la sanidad privada claramente".

"El hospital de Lepe necesita una inversión en remodelación porque ha sufrido muchos desperfectos durante estos años que ha estado cerrado y el Ayuntamiento de Lepe tiene que acometer las comunicaciones de agua y de saneamiento. Además, hay que dotarlo de mobiliario y de maquinaria, porque todo lo que ya tenía se lo llevó el PP al Hospital Militar de Sevilla. Por ello nos tememos que el Gobierno central va a hacer antes su trabajo, que ya ha hecho la rotonda y está haciendo la carretera de acceso, y vamos a tener un acceso a un hospital fantasma", ha remarcado.

Por otro lado, se ha referido a que se han reclamado inversiones para los centros de salud de Marismas del Odiel, en Huelva capital, Corrales o Moguer que "no se acometen y que el Partido Popular ni siquiera los incluye en presupuesto".

Asimismo, ha hecho mención al Hospital Materno Infantil de Huelva, "un proyecto redactado y presupuestado que el Partido Popular le da largas durante cuatro años", pero que antes y después de las elecciones "se encajan con un nuevo proyecto, que nadie conoce, más pequeño y para el cual destinan 1,4 millones de euros para su redacción, cuando hace dos meses nos dijeron que ya lo tenían redactado".

"Es un engaño. El proyecto del Materno Infantil debe ser el de un hospital amplio y moderno; el que dejamos en 2018 era un proyecto con miras al futuro y al mismo nivel que el de las demás provincias de Andalucía, porque en Huelva no podemos permitirnos Huelva mucho menos. Todo ello provoca que también presentemos una enmienda para que la partida de esta infraestructura sea acorde al proyecto que queremos en Huelva", ha valorado

OTRAS ENMIENDAS

En otro orden de cosas, el parlamentario ha señalado que se han "visto obligados" a presentar enmiendas a otros "proyectos estrella" como es el caso del CEUS que "como ya denunciamos el lunes" el PP "no ha invertido en este proyecto, sino que ha dividido una cuantía que no llega ni siquiera al total que se necesita y lo ha faseado en tres años".

Además, otra de las enmiendas del PSOE hace alusión a realizar una restauración de la cuenca del río Odiel para que "haya un agua limpia en la futura presa de Alcolea", pero que el Gobierno andaluz "no acomete de ninguna manera".

"Esta es la situación de los presupuestos, que se revienten en negativo, que no responden a las necesidades de Andalucía ni de Huelva y que requiere que los socialistas hagamos nuestro trabajo de oposición, de escuchar a la ciudadanía y eso lo traslademos en enmiendas, que esperamos que este gobierno asuma o negocie, porque hasta ahora lo que han hecho es una política de postureo, de vender que van a negociar y que van a dialogar, pero después no lo hacen e imponen sus rodillos de mayoría absoluta", ha concluido.