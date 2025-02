El PSOE de Beas (Huelva) lamenta el "engaño del PP" por "prometer urgencias 24 horas si gobernaba en la Junta"

BEAS (HUELVA), 12 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Beas (Huelva) ha lamentado este miércoles el "engaño del PP al pueblo" en "su compromiso de dotarlo con un servicio de urgencias 24 horas si este partido llegaba a gobernar en la Junta" y ha criticado que, "más de seis años después de que Juanma Moreno es presidente, nada hay de esto" y lo que consideran "más grave" es que "la atención sanitaria ha ido inmensamente a peor".

Así lo ha declarado la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Rosa Tirador, quien ha señalado que al alcalde del PP, José Leñero, "la promesa que realizó su formación" y que "él, casi dos años después al frente del Ayuntamiento, o no ha trabajado para que esto sea una realidad o se pliega a los intereses de su partido que apuesta por la sanidad privada frente a la pública".

"Lo cierto y verdad es que seguimos sin Urgencias 24 horas, sin médico de guardia, o al menos en horario de tarde, como también contemplaba el PP en su programa electoral y todo, en general, se ha convertido en un cúmulo de engaños y promesas incumplidas para Beas", ha proseguido.

Es más, Rosa Tirador ha dicho que "el alcalde y su equipo de Gobierno han votado siempre en contra de las mociones socialistas para mejorar la atención sanitaria en nuestro centro de Salud, en una muestra más de que el PP da la espalda a sus vecinos", por lo que se ha preguntado "dónde está la promesa estrella del PP y lo primero que harían", toda vez que ha reprochado a esta formación política en Beas que "utilizara la sanidad, entre otros compromisos, para conseguir rédito electoral, a sabiendas de que no iba a poder cumplirlos".

Rosa Tirador ha subrayado que el anterior equipo de Gobierno, "trabajó ampliamente en los últimos años para garantizar desde el espacio municipal y en su ámbito de competencias, el mejor derecho a la salud y el bienestar de los vecinos desarrollando iniciativas y acciones que garantizasen la mejor salud física y mental de los beasinos".

"Siempre hemos defendido el derecho a una asistencia sanitaria pública y de calidad, gobernase quien gobernase, elevando nuestra voz donde ha hecho falta. Es una pena que el PP de Beas anteponga no incomodar a sus compañeros de partido a la salud de sus vecinos", ha criticado.

La socialista ha incidido en que "desde el PSOE llevamos a cabo una recogida de firmas en Beas para reclamar al Gobierno de Moreno mejoras sanitarias en nuestro municipio" y ha apuntado que "a nadie se le escapa que, para el PP, la sanidad pública no forma parte de sus prioridades, o al menos no la defienden cuando la Junta está acometiendo el mayor agravio jamás conocido a nuestro sistema sanitario público, con cierres de centros de salud y puntos de urgencias, falta de profesionales, bajas que no se cubren o listas de espera alarmantes para coger una cita con nuestro médico o especialista", ha reseñado.

"Desde el PSOE seguiremos defendiendo siempre una sanidad pública, universal, gratuita y de calidad para todos los vecinos y vecinas de Beas y nuestro rechazo más absoluto a las políticas de privatización de la Atención Primaria que el Gobierno del PP-A está implementando en nuestra tierra", ha concluido.